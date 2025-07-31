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美股收盤》鮑爾潑冷水！暗示9月恐不降息 道瓊震盪收低

2025/07/31 08:11

美股指數週三收盤漲跌互見。（路透）美股指數週三收盤漲跌互見。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會主席鮑爾（ Jerome Powell）釋出訊號，顯示在評估川普總統提高關稅對通膨的影響下，聯準會尚未準備降息。美股週三（30日）回吐早盤漲幅，收盤漲跌互見。台積電ADR則是逆勢上漲0.65%，收在242.91美元。

投資人仔細分析鮑爾在記者會上的談話，尋求聯準會下一步的政策方向 。聯準會在 7 月會議後維持利率不變，鮑爾表示，對於9月是否可能進行政策調整，聯準會「尚未做出任何決定」。

鮑爾說：「我們的責任是維持長期通膨預期的穩定，並防止物價一次性上漲演變為持續性的通膨問題，較高的關稅已開始更明顯地反映在某些商品價格上，但其對整體經濟活動和通膨的影響仍有待觀察。」

這番言論澆熄了市場對 9 月降息，以及年底前至少再降息一次的希望。

道瓊工業指數下跌171.71點或0.38%，收44461.28點。

標普500指數下跌7.96點或0.12%，收6362.90點。

那斯達克指數上漲31.38點或0.15%，收21129.67點。

費城半導體指數上漲47.53點或0.83%，收5787.32點。

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