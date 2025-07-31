川普宣布韓國關稅15％！協議條件曝光 李在明回應了

川普宣布南韓關稅15%。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普30日宣布，將對韓國徵收15％關稅稅率，此稅率與美國親密盟友日本、歐盟相同。對此，韓國總統李在明也做出回應。

川普在「Truth Social」發文指出，美國已和韓國達成1項「全面且完整的貿易協議」，韓國將提供美國3500億美元（約新台幣 10.4兆元）做為由美方擁有與控制的投資資金，而且這些投資將由他本人、以總統身分親自挑選。

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此外，韓國還承諾將採購價值1000億美元（約新台幣2.98兆元）的液化天然氣（LNG）或其他能源產品，並且同意另行投入一筆龐大資金，作為自身投資用途。這筆金額將於未來兩週內，由韓國總統李在明前往白宮舉行雙邊會晤時一併公布。

川普也在聲明中恭賀李在明當選總統，祝賀他的選舉成功，並補充，雙方也同意韓國將「完全對美國開放貿易」，並接受美國的各項產品，包括汽車與卡車、農產品等，雙方並已協議對韓國產品課徵15%的關稅，但美國出口至韓國將不被課稅。

川普最後表示：「我想感謝今天出席會議的貿易代表們，很榮幸能見到他們，並討論他們國家的偉大成就。」

對此李在明也做出回應，根據《韓聯社》消息，表示隨著關稅協議達成，韓國面臨的出口環境不確定性已經消除，雙方戰略產業合作基礎得到強化，創造了與主要國家在平等或更有利的條件下競爭的環境。

李在明解釋，貿易協定中包含的3500億美元基金，將鞏固兩國戰略產業合作的基礎，基金將在造船、半導體、電池、生物、能源等韓國具有優勢的產業領域，發揮幫助兩國企業進軍美國市場的作用。

他還說，其中特別將設立1500億美元船舶合作專項資金，為中美企業進軍美國船舶製造業提供有力支持。

李在明強調，這是其政府上任以來，面臨的首個重要經貿任務，儘管時間緊迫、條件艱苦，政府仍努力把國家利益放在首位，在收集各方意見並反覆調整策略後，韓國克服了1個重大障礙。

他指出，這份協議是美國振興製造業、韓國企業擴大在美競爭力，2項目標結合的結果，期待這將進一步鞏固美韓同盟。

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