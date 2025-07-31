川普宣布美韓達成貿易協議 對韓關稅降至15％

美國總統川普今天宣布，美國和韓國達成一項全面且完整的貿易協議，南韓將提供3500億美元用於他挑選的投資項目，並購買價值1000億美元的能源產品；美國同意對韓國徵收15%的關稅，比先前宣布的稅率低了10個百分點。圖為南韓總統李在明。

（路透）

〔中央社〕美國總統川普今天宣布，美國和韓國達成一項全面且完整的貿易協議，南韓將提供3500億美元用於他挑選的投資項目，並購買價值1000億美元的能源產品；美國同意對韓國徵收15%的關稅，比先前宣布的稅率低了10個百分點。

隨著8月1日美國對等關稅暫緩期大限將至，美國已宣布和日本、印尼、歐盟等貿易夥伴達成協議，外界關注華府是否與更多國家達成協議，包括韓國、台灣等。

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川普（Donald Trump）今天稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，韓國提出一項方案，透過出錢換取降低即將被美國課徵的25%關稅，他有興趣了解韓國提案內容，下午將會晤韓國貿易代表團。

川普傍晚再度發文宣布，美國和韓國達成一項「全面且完整的貿易協議」，根據協議，韓國將向美國提供3500億美元，用於由美國擁有、控制且由他作為總統挑選的投資項目。韓國還將購買價值1000億美元的液化天然氣或其他能源產品。

他還說，韓國也同意投資一大筆錢，用於他們自身的投資目的，該資金的金額將在未來2週內公布，到時韓國總統李在明將到白宮舉行雙邊會。

此外，川普表示，韓國將對美國全面開放貿易，接受美國汽車、卡車、農產品等商品，「我們同意對南韓徵收15%的關稅，而美國將不被課徵任何關稅」。

川普日前發出關稅信函給20多個貿易夥伴，告知8月1日起，其輸美商品將面臨的新關稅稅率，日本、韓國面臨的新稅率都是25%。不過，經過談判後，美國將對日本、韓國徵收的關稅雙雙降至15%。

美國針對台灣的新關稅稅率則尚未出爐。

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