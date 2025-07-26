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實支實付理賠縮水3》PRP理賠爭議 保險法權威這麼看

2025/07/26 07:00

台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元以自身經驗為例，曾因椎間盤突出，被建議打PRP（取自劉北元臉書）台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元以自身經驗為例，曾因椎間盤突出，被建議打PRP（取自劉北元臉書）

〔記者李靚慧／台北報導〕「PRP理賠」的話題有多熱？只要上網打關鍵字「PRP」，就會出現大量「理賠教戰手冊」的訊息，對於這個已延燒數年的理賠爭議，台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元以自身經驗直言，PRP的治療使用過於氾濫，「以前有賠不代表是對的」，而是保險公司睜一眼閉一眼，現在實支實付醫療險理賠爆表，保險公司嚴格理賠，「不代表保險公司有錯」。

劉北元以自身經驗指出，他曾因椎間盤突出的問題就醫，就有醫生建議他施打PRP，但經詢問第二專家意見，被告知椎間盤突出是骨頭的問題，打了PRP也不會幫助骨頭復位，所以沒有太大的意義，讓他親身見識到PRP的濫用。

究竟使用有多浮濫？一家壽險高層描述，實支實付險已成為民眾必備，因此醫生也習慣用民眾的保險，來支付健保之外的醫療費用，但這幾年的PRP理賠申請，除了骨科外，甚至有皮膚科用來抗老與緊緻皮膚、治療禿頭，拔牙後醫生也建議加打PRP、連開痔瘡也要「來一針」。

劉北元指出，PRP的治療是否有其必要性，原本在醫學上就頗具爭議，因為不是任何狀況打PRP都有效，特別是當醫生使用PRP已經「浮濫」，保險公司就會檢視「是否有需要？」「用了是否有療效？」若無法證實，保險公司就會拒絕理賠。

劉北元說，一般壽險公司的實支實付保單，必須跟隨「住院」及「門診手術」，如果不屬門診手術的處置，就沒有理賠的依據；至於意外險因有結合實支實付的意外醫療，因此許多車禍、運動傷害被要求打PRP的個案激增。

「以前有賠不代表是對的」，劉北元指出，許多保戶以「幾年前都有賠、現在卻被刁難」的理由，向金管會投訴，甚至申請評議，但之前保險公司損率佳，只要是醫生開的，賠給保戶沒關係，不會計較太多，但現在損失率差，保險公司斤斤計較，這不代表保險公司有錯，重點是要回到理賠本質，「是否有必要」。

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