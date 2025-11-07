LTN經濟通》打破中國稀土壟斷 西方全寄望它

澳洲最大稀土業者萊納斯（Lynas Rare Earths）位於澳洲的加工廠。（彭博資料照）





澳洲擁有340萬噸稀土氧化物儲量

〔財經頻道／綜合報導〕中國把持全球稀土市場，近期擴大稀土出口管制，引發國際關注，西方國家紛紛尋求替代來源，在此背景下，澳洲正加速在全球稀土供應鏈中扮演更重要角色。

國際能源署（IEA）指出，中國目前控制全球約70%的稀土礦開採，與高達90%以上加工能力。隨著中國宣布擴大稀土出口管制，將更多中重稀土金屬及其製品納入審查範圍，並要求出口商提供更詳細的產品技術圖紙和最終流向報告，引發全球對稀土供應鏈風險的擔憂。

美國約80%的稀土進口依賴中國，歐盟更高達98%。而川普政府在中國管制消息曝光後，迅速與澳洲、馬來西亞、柬埔寨及日本達成協議，加強稀土及關鍵礦物供應，這一系列交易，被視為華盛頓對抗北京對該行業的控製而採取的措施之一。

在這些國家中，澳洲被視為中國以外，全球唯一擁有完整供應鏈的國家，也被視為民主稀土鏈的前鋒。根據Discovery Alert報導，澳洲擁有約340萬噸稀土氧化物的儲量，約佔全球已知資源的17%。

美國總統川普和澳洲總理阿爾巴尼斯，上月簽署了1項關於關鍵礦產和稀土的協議。（美聯資料照）

2030年 澳稀土產量將佔全球30%

《英國金融時報》（Financial Times）指出，澳洲稀土生產商近年獲得來自美國、日本與歐洲的龐大投資支持，目標是建立一條「去中化」的關鍵礦產供應鏈。該報分析，這不僅是能源轉型的經濟問題，更是攸關國家安全的戰略競賽。

1數據顯示，澳洲的市占一直在穩步成長，預計到2030年，澳洲稀土產量將佔全球總產量的20至25%，高於目前的約10%。

而今年10月，澳洲政府宣布，將與美國聯手各投資至少10億美元，並創建總額約85億美元的關鍵礦產基金，以加速本地稀土與關鍵礦產的開採、加工與出口能力。

此外，此外，澳洲政府早於2025年5月公布，將建立1個價值約12億澳元的「關鍵礦產戰略儲備」，試圖提升本國及盟友對稀土與其他關鍵礦產的供應安全。此一儲備制度旨在透過政府採購、最低價格機制、長期購買契約等手段，強化非中國來源的供應鏈。

中國對稀土出口的強硬管制，正激起全球反擊。（路透資料照）

澳洲稀土業者萊納斯 被寄予厚望

IEA預計，到2040年，稀土元素的需求量可能會增加300%至700%。澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）曾表示，稀土資源是許多已開發經濟體供應鏈中最主要的薄弱環節，它們集中在1個國家手中，使得這些礦產從默默無聞的元素躍升為國家安全戰略的核心。

據了解，澳洲多個州、地區擁有世界級的稀土礦藏，該國地質多樣性使其能夠獲取輕稀土和重稀土元素。舉例來說，澳洲最大稀土業者萊納斯（Lynas Rare Earths）位於西澳的Mount Weld礦場，被視為世界頂尖稀土礦之一，此外，萊納斯也是除中國以外，具備大規模稀土分離與精煉能力的企業。

美國國防部官員曾直言：「稀土供應若持續過度集中在中國，將對我們的製造業和軍事系統構成潛在風險。」

至於為何澳洲逐漸成為全球稀土市場的關鍵玩家？分析指出，有4項核心優勢：首先，澳洲的稀土礦含有高比例的磁性稀土元素，例如釹（Nd）、鐠（Pr）與鏑（Dy），這些是製造電動車馬達、風力發電機以及國防武器系統的關鍵材料。

其次，與中國或非洲部分礦區相比，澳洲礦藏中的放射性元素含量較低，環境風險更易控管；第3，澳洲司法制度透明，擁有完善的採礦監管與基礎設施，對投資者而言政治風險相對較小；最後，地理位置上靠近亞洲主要製造中心，使其具備天然的出口優勢。

萊納斯宣布取得重大技術突破，成為中國以外首家商業化生產分離重稀土的企業。（彭博資料照）

稀土煉製過程有高污染須克服

《彭博社》（Bloomberg）報導，澳洲前總理、現任澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）表示：「澳洲就像元素表。」他說，擁有這些資源是一回事，懂得如何開採又是另一回事，因為採礦是項高科技產業，而澳洲擁有世界上規模最大、技術最精湛的礦業公司。

據估計，目前全球約85％以上的稀土分離與金屬化工程序仍集中於中國，澳洲若要實現供應鏈自主，仍需在下游製程投入大量資金與技術。《BBC》甚至警告，在中國，多年來稀土加工造成的環境破壞，導致化學物質和放射性廢物滲入水道，城市和人民承受數十年來傷害，而「污染」，正是澳洲在投資和擴大稀土產業的過程中必須應對1個大問題。

澳洲正加速在全球稀土供應鏈中扮演更重要角色。稀土示意圖。（路透資料照）

稀土將成繼續煤鐵之後 澳洲第三大出口支柱

報導表示，對於稀土來說，重要的不是採礦足跡，而是加工過程的骯髒程度，因為它涉及提取、浸出、熱裂解和精煉，這些都會產生放射性成分。不過專家也指出，澳洲有處理這個問題的機制，澳洲有相關的法律環境和框架處理這種問題。

澳洲若能把握此機會，不僅可分散全球供應風險，也有望成為繼鐵礦、煤炭之後的第3大出口支柱。而《紐約時報》分析，澳洲是美國最親密盟友之一，雙方在抗衡中國對稀土資源主導地位方面的合作，將使兩國關係更加緊密。

隨著全球電動車與再生能源等需求暴增，稀土價格與戰略價值預料將持續攀升，洛威研究所（Lowy Institute）研究員Robert Walker表示，可能要到2030年代才能出現1個完善、透明的關鍵礦產市場。

