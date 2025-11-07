馬斯克再點名台灣 ! 傳特斯拉將建晶圓廠與晶片廠合作 背後「規劃」全說了

市場傳出，馬斯克稱:特斯拉將建一座晶圓廠，「這件事非做不可」。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉6日在年度股東大會上批准了執行長馬斯克價值1兆美元（約新台幣30.9兆元）的薪酬方案。市場傳出，特斯拉執行長馬斯克在股東大會上表示，隨著自動駕駛與機器人應用快速擴張，特斯拉需要自行建造一座大型晶圓廠，以滿足未來龐大的運算需求。

馬斯克並透露，特斯拉可能與晶片大廠英特爾展開合作，未來晶片製造將分散於台灣、南韓、亞利桑那州與德州等地，作為全球供應鏈的一部分。

請繼續往下閱讀...

據報導，馬斯克認為，光靠外部供應仍不足以支撐公司 AI 與自駕技術長期發展，因此特斯拉「可能」將不得不自行建造一座「超大型晶圓廠」。他強調，若不如此，將無法取得公司所需的大量晶片供應，「這件事非做不可」。

馬斯克透露，目前特斯拉正全力投入晶片研發，他現在對晶片極度著迷」。他表示，目前特斯拉尚未與任何公司簽約，但「大概有必要與英特爾進行討論」。受此消息激勵，英特爾週四盤後股價一度大漲近4%。

馬斯克還提及特斯拉與輝達的差異。他表示，特斯拉需要大量「成本低、功耗低」的晶片，以支援旗下人形機器人與自駕車的運算需求。這意味著，特斯拉可專注為自家軟體量身打造晶片，相比之下，輝達必須滿足「所有過去與未來客戶」的需求。

