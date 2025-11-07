川普擴大關鍵礦產清單 銅、鈾等10種礦產入列

川普政府週四（6日）將銅、鈾、冶金煤等10種礦產增至關鍵礦產清單中。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府週四（6日）將10種礦產添加到對美國經濟、國家安全相當重要的關鍵礦產清單之中，其中包括對電動車、電網和資料中心相當關鍵的銅，以及用於製造鋼鐵生產所需焦炭燃料的冶金煤。

《路透》報導，為促進國內採礦業發展，並減少對進口的依賴，特別是經濟競爭對手中國的進口，美國政府正在擴大關鍵礦產清單，包括銅、冶金煤，還有鈾、硼、鉛、磷酸鹽、鉀鹽、錸、矽和銀。

請繼續往下閱讀...

美國內政部長柏根（Doug Burgum）表示，擴大後的清單提供了清晰、以數據為依據的路線圖，減少美國對外國對手的依賴，擴大國內生產，並釋放美國的潛力。

這份清單位華府確保國防、製造業和潔淨能源技術所需的物資供應提供了藍圖，決定哪些專案符合聯邦激勵措施的資格，為國家儲備和研究重點提供了依據，並向私人投資人表明，政府認為哪些領域具有長期戰略價值。

官員和產業人士表示，加強國內生產有助於使美國免受中國等競爭對手潛在供應衝擊或出口限制的影響，中國在全球許多關鍵礦物的冶煉領域都佔據主導地位。

環保人士則抨擊這項行動，Earthjustice Action的沃克普（Cameron Walkup

）表示，政府此舉無視經濟因素，違反法律，並未各機構隨意批准那些對社區汙染保護不足的專案開後門。沃克普指出，現在不應該優先考量企業利潤，而是應該著眼於確實可行的解決方案，透過迅速擴大關鍵礦物的再利用和負責任的回收利用，並更新美國的採礦相關法條，滿足對於礦產供應鏈的需求。

磷酸鹽和鉀鹽是全球各地種植農作物所需的肥料，化肥研究所（The Fertilizer Institute）執行長羅森布希（Corey Rosenbusch）表示，這兩種礦物的穩定供應對於餐桌上的食物，以及社區的糧食供應來說相當重要。該組織稱，鉀鹽最早出現在2018年的清單上，但在2022年的更新中，這兩項都沒有入列。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法