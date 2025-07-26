實支實付理賠縮水2》不只PRP 保險公司｢這些品項」也不賠

台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元指出，近幾年壽險業的實支實付險，均出現保險公司理賠趨嚴的現象。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕許多民眾都發現，現在生病就醫，若牽涉到手術治療，經常被問的第一個問題，就是「有沒有保險？額度多少？」以便醫院在單次住院的理賠額度內，為病人規劃手術方式及術後需要的藥品，盡可能「用好用滿」，不過，實務上已經出現，保險公司開始檢視醫師建議的購買清單，就有保戶自費購買的「膠原蛋白」、施打「高單位維他命」，均因「非治療必要」遭理賠剔除。

台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元指出，在他協助的理賠爭議案件中，近幾年的爭議焦點不僅在PRP治療，更多壽險業的實支實付險，均出現保險公司理賠趨嚴的現象。

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劉北元說，以往燒燙傷病人住院，醫師會建議購買術後使用的膠原蛋白，或是施打高單位維他命，可讓傷口加速復原，或是讓傷口更美觀，但這些自費用品價格非常昂貴，一條數千元甚至上萬元，近年來已有愈來愈多個案，投訴遭保險公司剔除不予給付，原因是「非治療必要」。

也有一位民眾，進行鼻中膈彎曲手術，因為手術範圍較大，醫師開了一些自費的膠原蛋白，申請理賠時，就遭排除不賠，保險公司的理由是，開刀後傷口復原不需要使用膠原蛋白，那是為了「美觀」，因此不理賠與傷口復原無關的品項。

劉北元指出，的確還是有保險公司會理賠，但愈來愈多保險公司將為了「去疤」、「美觀」的自費品項排除，這牽涉到各保險公司的損率高低、理賠政策。

劉北元直言，在實務上，許多民眾住院或門診手術時的自費品項，多少會參雜些｢沒有醫療必要性」的花費，以往保險公司若損率佳，認為既然是醫師要求，就賠給保戶，「睜一眼閉一眼」不太與保戶計較，但現在損失率差了，保險公司壓力大，不該賠的自然要挑出來，這也是必須回到問題的本質，究竟「有沒有醫療必要性」？

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