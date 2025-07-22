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超越蘋果庫克、馬斯克！德媒揭黃仁勳獲封1稱號 晉升「川普新歡」

2025/07/22 13:40

德媒稱黃仁勳已成為川普的「新寵CEO」，在白宮影響力超越庫克。（資料照，彭博）德媒稱黃仁勳已成為川普的「新寵CEO」，在白宮影響力超越庫克。（資料照，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在第一任期時最愛的企業家，非蘋果執行長庫克（Tim Cook）莫屬，但如今兩人關係已趨冷淡；到了第二任期初期，他的新寵則換成了特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。然而，近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）與川普的關係持續升溫，德媒指出，黃仁勳成功遊說華府解除對中國AI晶片出口禁令的同時，卻又不損他在矽谷的聲譽，如今他已成為川普的「新寵CEO」，在白宮影響力超越庫克，甚至被形容為「川普耳語者」。

德國《商報》（Handelsblatt）報導指出，黃仁勳不僅是矽谷的明星，如今也在美國政治中心華盛頓廣受讚賞，尤其受到川普的高度推崇。現在，黃仁勳甚至被稱為「川普耳語者」（Trump-Flüsterer），被視為科技業在白宮最具影響力的聲音，而這個頭銜原本長期屬於蘋果執行長庫克，但如今川普更傾向於公開批評庫克。

報導指出，在沙烏地阿拉伯首都利雅德的一場正式演說中，川普毫不掩飾他的偏愛說「謝謝你，Jensen（黃仁勳）」，「Tim Cook（庫克）沒來，但你來了！」，他為美國擁有黃仁勳感到驕傲。

黃仁勳的崛起，令矽谷不少人感到意外。這位電機工程師曾經對政治抱持不屑態度。但現在看來，拉攏川普甚至讓他樂在其中。這種互動帶來了驚人效果，川普如今公開稱他為「朋友」，兩人還一起慶祝輝達成為全球第一家市值突破4兆美元的企業。川普在其平台Truth Social上寫道「自從川普關稅實施以來，輝達股價已經上漲了47%」、「我們的國家回來了」，對川普而言，這家晶片製造商已成為象徵其政策成功的愛將之一。

報導認為，諷刺的是，這段「兄弟情」非但沒有損害黃仁勳在自由派科技圈的聲譽，反而讓他更加受歡迎。即使他行事相當務實、以公司利益為優先，他仍被認為是「理性派的聲音」。這與臉書母公司Meta的執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）形成對比，札克柏格戴著金鍊、出現在右派播客節目中，試圖親近川普，但最終仍被冷落。

日前，黃仁勳迎來至今最關鍵的勝利，就是美國政府解除了一項晶片出口禁令，該禁令原本禁止輝達將特定人工智慧（AI）晶片出口至中國。消息一出，輝達股價再度飆上歷史新高。黃仁勳親自向川普多次提出反對禁令，堅稱此舉只會強化中國的競爭對手，尤其是華為。他的論點很快說服了川普任命的「AI沙皇」兼前科技投資人David Sacks，但川普本人因為對中國態度強硬，一開始仍持保留，他將該禁令視為與中國貿易談判的籌碼之一。

然而，在7月初的一次白宮會晤中，黃仁勳最終成功說服了總統。分析指出，這項政策轉變每年可能為輝達帶來超過80億美元（約新台幣2347億元）額外營收。

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