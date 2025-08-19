台灣半導體展9/10登場 東京威力科創社長河合利樹將來台

TEL社長兼執行長河合利樹每年都來台參加半導體設備展，並拜會台積電等供應商高層。圖為去年現身在自家展位上。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展將於9月10日至9月12日，於台北南港展覽館一、二館盛大展開，呼應全球產業趨勢，今年展會以「Leading with Collaboration. Innovating with the World. 世界同行 創新啟航」為主軸；往年皆會參展設備大廠東京威力科創（TEL）今年也將參展，社長兼執行長河合利樹預期也會延續往年作風，親自來台跟供應商會面，包括最大客戶台積電在內，只是今年涉及前員工被台積電提告介入2奈米技術洩密案並羈押調查中，他這趟來台可能會安排向台積電高層賠罪。至於，TEL往年會安排產品與技術說明媒體記者會，今年時機敏感，是否會舉行將是變數。

SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展是全球最具影響力之一的產業盛會，今年預計集結超過1200家半導體與科技相關廠商、4100個展位，觀展專業人士估將上看10萬人。

主辦單位聚焦 13大技術議題，包括受矚目的AI晶片、先進封裝、3D IC、Chiplet、FOPLP、異質整合、矽光子、量子運算、HBM（高頻寬記憶體）等，呈現AI時代下晶片設計與智慧製造的最新技術與應用，並關注 半導體供應鏈安全、綠色製造、地緣戰略挑戰及產業人才發展，展現台灣在全球半導體產業鏈中的關鍵角色與技術領導地位。

值地緣政治與供應鏈重組影響持續加劇之際，台灣在台積電先進製程領先帶動半導體產業生態蓬勃發展，國際產業地位與能見度提高，使得SEMICON Taiwan 成為供應商的重要交流平台。

今年「CEO Summit 大師論壇」講者包括恩智浦（NXP）執行長 Kurt Sievers 、英飛凌（Infineon）執行長Jochen Hanebeck 、DENSO、博世（Bosch）、Google Cloud GCE 、科林研發（Lam Research）、比利時微電子研究中心（imec）等高層。

此外，日月光半導體執行長暨 SEMI 全球董事會執行委員會主席吳田玉與台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清，將一起主持「爐邊對談」，從應用需求與產業趨勢出發，深度剖析下一波技術浪潮的契機與挑戰，聚焦台灣在全球半導體版圖中的戰略角色，為今年SEMICON Taiwan 盛大揭幕，啟動全球年度科技盛會。

國際設備大廠包括ASML、應用材料等早已不參展，設備大廠東京威力科創（TEL）仍持續參展，今年將承租壯觀的攤位，力挺SEMICON Taiwan ，社長兼執行長河合利樹預期也會延續往年作風，親自來台為自家展位站台，並拜訪供應商，包括最大客戶台積電在內，只是今年涉及前員工被台積電提告介入2奈米技術洩密案並羈押調查中，他這趟來台恐會安排向台積電高層賠罪。至於，TEL往年會安排產品與技術說明媒體記者會，今年時機敏感，目前還不確定是否會照常舉行。

