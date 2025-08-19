晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台灣半導體展9/10登場 東京威力科創社長河合利樹將來台

2025/08/19 22:12

TEL社長兼執行長河合利樹每年都來台參加半導體設備展，並拜會台積電等供應商高層。圖為去年現身在自家展位上。（記者洪友芳攝）TEL社長兼執行長河合利樹每年都來台參加半導體設備展，並拜會台積電等供應商高層。圖為去年現身在自家展位上。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展將於9月10日至9月12日，於台北南港展覽館一、二館盛大展開，呼應全球產業趨勢，今年展會以「Leading with Collaboration. Innovating with the World. 世界同行 創新啟航」為主軸；往年皆會參展設備大廠東京威力科創（TEL）今年也將參展，社長兼執行長河合利樹預期也會延續往年作風，親自來台跟供應商會面，包括最大客戶台積電在內，只是今年涉及前員工被台積電提告介入2奈米技術洩密案並羈押調查中，他這趟來台可能會安排向台積電高層賠罪。至於，TEL往年會安排產品與技術說明媒體記者會，今年時機敏感，是否會舉行將是變數。

SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展是全球最具影響力之一的產業盛會，今年預計集結超過1200家半導體與科技相關廠商、4100個展位，觀展專業人士估將上看10萬人。

主辦單位聚焦 13大技術議題，包括受矚目的AI晶片、先進封裝、3D IC、Chiplet、FOPLP、異質整合、矽光子、量子運算、HBM（高頻寬記憶體）等，呈現AI時代下晶片設計與智慧製造的最新技術與應用，並關注 半導體供應鏈安全、綠色製造、地緣戰略挑戰及產業人才發展，展現台灣在全球半導體產業鏈中的關鍵角色與技術領導地位。

值地緣政治與供應鏈重組影響持續加劇之際，台灣在台積電先進製程領先帶動半導體產業生態蓬勃發展，國際產業地位與能見度提高，使得SEMICON Taiwan 成為供應商的重要交流平台。

今年「CEO Summit 大師論壇」講者包括恩智浦（NXP）執行長 Kurt Sievers 、英飛凌（Infineon）執行長Jochen Hanebeck 、DENSO、博世（Bosch）、Google Cloud GCE 、科林研發（Lam Research）、比利時微電子研究中心（imec）等高層。

此外，日月光半導體執行長暨 SEMI 全球董事會執行委員會主席吳田玉與台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清，將一起主持「爐邊對談」，從應用需求與產業趨勢出發，深度剖析下一波技術浪潮的契機與挑戰，聚焦台灣在全球半導體版圖中的戰略角色，為今年SEMICON Taiwan 盛大揭幕，啟動全球年度科技盛會。

國際設備大廠包括ASML、應用材料等早已不參展，設備大廠東京威力科創（TEL）仍持續參展，今年將承租壯觀的攤位，力挺SEMICON Taiwan ，社長兼執行長河合利樹預期也會延續往年作風，親自來台為自家展位站台，並拜訪供應商，包括最大客戶台積電在內，只是今年涉及前員工被台積電提告介入2奈米技術洩密案並羈押調查中，他這趟來台恐會安排向台積電高層賠罪。至於，TEL往年會安排產品與技術說明媒體記者會，今年時機敏感，目前還不確定是否會照常舉行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財