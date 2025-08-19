晴時多雲

飆股金居關禁閉首日驚爆違約交割1093萬元！創上櫃今年來第7例

2025/08/19 22:13

飆股金居關禁閉首日驚爆違約交割1093萬元，創上櫃今年來第7例。（資料照）飆股金居關禁閉首日驚爆違約交割1093萬元，創上櫃今年來第7例。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕PCB指標飆股金居（8358）處置首日，驚爆違約交割1093萬元，櫃買中心週二公告，接獲證券商第一經紀通報，金居爆出1093萬元違約交割，創下櫃買市場今年來第7起違約交割案例，同時也是上市櫃公司今年來第8起違約交割案例。

金居因為連續3個營業日達櫃買中心作業要點第4條第1項第1款，經櫃買中心公佈注意交易資訊，自19日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合1次。

金居在被關禁閉首日，股價出現劇震，今開高後，在買盤追價，股價一度來到190.5元，漲3.25%，然股價衝高後，在賣單瘋狂砍出下，股價一路摜殺，一度打入跌停166.5元，終場以168元作收，跌幅達8.94%，成交量縮小到2.05萬張。

依櫃買中心公告，19日上櫃公司違約交割金額買進、賣出合計總金額為2,301萬元，買進、賣出相抵後金額則為-2.7萬元。

