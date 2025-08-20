晴時多雲

LTN經濟通》日本半導體巨咖殞落 全因重押核電？

2025/08/20 07:02

東芝曾經是世界上最大的半導體製造商之一。（美聯社）東芝曾經是世界上最大的半導體製造商之一。（美聯社）

東芝股票於2023年下市

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本家電、半導體大廠東芝（Toshiba）在日本東京證券交易所上市74年，卻於2023年12月黯然下市，而東芝曾經是世界上最大的半導體製造商之一，在最鼎盛時期，東芝的業務橫跨多項領域，從家用電子產品到核電廠都有，更一度擴展至電視、家電、手機和個人電腦等消費性產品領域，因此在二戰後的幾十年裡，東芝一直是日本經濟復甦和技術產業的象徵。然而，東芝從2010年代開始，卻接連遭遇了許多重大危機，而背後的因素來自於公司高層管理不善，曾經的巨人光榮不再，讓人不勝唏噓。

東芝的舊社名為「東京芝浦電氣」，是由兩家公司合併而成的。其歷史最早可追溯到明治時代發明家田中久重於1875年創立的工業製造所，這是日本首家電報設備製造商，田中久重的繼承人田中大吉在1882年，把工廠遷移至東京的芝浦地區，創立了「田中製造所」，之後進一步更名為「芝浦製造所」。

至於另外一家公司，則是來自於 1890 年藤岡市助、三吉正一在東京的京橋地區所創辦的公司「白熱舍」，該公司是日本首家生產並供給白熾燈給一般家庭的公司。到了 1896 年，該公司改名為東京白熱電燈球製造公司，1899年再改名為東京電氣。

兩家公司在1939年合併，命名為「東京芝浦電氣」，後來進一步改為「東芝株式會社」，也就是如今的東芝。

在二戰之前，東芝是三井財閥的一部份，在戰後透過內部業務成長和收購併行的方式，東芝迅速擴張，如在1940年代和1950年代併購了多家重工業與基礎產業的企業，進一步躍升為日本白色家電的先驅。這是因為東芝在許多產品上，都是日本首家製造商，包括冰箱、洗衣機、彩色電視機和電鍋等家電，以及個人電腦、筆記型電腦等消費性產品。

東芝是日本白色家電的先驅廠商，旗下一系列家電過去在日本，有著一定程度的市佔率。（法新社）東芝是日本白色家電的先驅廠商，旗下一系列家電過去在日本，有著一定程度的市佔率。（法新社）

東芝與NEC 並稱全球最大半導體製造商

東芝在1987年發明了NAND快閃記憶體，在那個日本DRAM拿下全球90%市佔率的1980年代，東芝憑藉著技術優勢，與日本電氣（NEC）被並稱為世界上最大的兩家半導體製造商，直到1990年代，東芝仍是世界排名前5大的晶片廠。後來東芝靠著其電視和筆記型電腦，成為全球知名品牌，並發展成為一家企業集團，在半導體和核能行業中佔據重要地位。前景一片看好。

但到了2000年代，東芝的命運開始轉變，這一切源自於2006年的西屋電氣（Westinghouse）的核電事業交易案，以及2015年爆出的財報造假醜聞。

東芝在2015年被揭露出多個部門存在會計違規行為，並涉及高層管理人員，據稱，時任東芝社長田中久雄與副會長佐佐木則夫，他們設定了營業利益目標給各部門主管，而且必須達成，並透過暗示若未達標，可能退出某些業務的方式，來對下屬施加壓力。最終調查釐清，東芝在7年的時間內，虛報獲利高達2300億日圓。

獨立調查報告發現背後原因，在於東芝的企業文化是「員工不能違背上級的指令」。因此當高層提出「挑戰」時，部門主管、直線經理及其下屬員工便持續進行不當會計操作，以達到符合上級意願的目標。而這些不當會計手法包括誇大收益、提前入帳利潤，或延後入帳損失或費用，但此類操作通常會導致高層在下一期時，對各部門設定更高的目標。報告寫道：「這導致需要進行規模更大的不當會計操作，而隨著這種情況重複發生，不當行為的規模也越來越大。」

此事導致東芝失去了投資人的信心，多名高層黯然下台，而東芝重押的核電事業失利，對公司財報造成嚴重影響，這被一些消息人士推測為東芝陷入困境的根源。

東芝高層室町正志在2015年12月時，因會計造假一事向外界鞠躬道歉。（法新社）東芝高層室町正志在2015年12月時，因會計造假一事向外界鞠躬道歉。（法新社）

分割NAND快閃記憶體業務 成立鎧俠（Kioxia）

東芝在2006年以54億美元的高價，向英國政府的「英國核燃料有限公司」（BNFL）買下西屋電氣核電業務，東芝原本是希望趁著被稱作「核能復興」的反應爐建設潮獲利。結果這筆收購卻將其推向深淵。因為根據國際原子能總署（IAEA）資料，2016年全球僅有3座反應爐開工興建，而2010至2016年這段期間也才開工51座，遠遠低於1960與1970年代每年開工20至30座的水準。

在2017年英國《金融時報》的報導中，管理諮詢公司凱捷（Capgemini）的能源顧問萊維納（Colette Lewiner）分析，1986年車諾比核事故後，美國與歐洲核電建設幾乎停擺，包含西屋、法國電力集團（EDF）在內的企業失去了主導大型核電項目的關鍵技術能力，在2000年代需求回升時，這些公司都沒有做好準備。

緊接著2001年「911」恐怖攻擊，以及2011年日本福島核事故後，監管單位對安全標準的要求越來越嚴苛，以及業界對創新反應爐設計的野心承諾，技術人力短缺，意味著新建核電專案成本急遽失控。這讓西屋在美國的核電項目面臨嚴重超支與延宕，進一步使東芝陷入巨額虧損。這些未完成的訂單資金無法收回，潛在客戶數量又消失，核電事業成為了東芝的資金「無底洞」。

2017年，東芝披露美國核電業務西屋電氣出現重大虧損，將提報逾7000億日圓的資產減值損失，並根據美國《破產法》第11章申請破產保護。但當時東芝為了拯救核電業務，將許多核心資產給出售，包含剝離了NAND快閃記憶體業務，也就是現在的鎧俠（Kioxia），以及一系列消費電子產品業務，如白色家電部門賣給了中國家電巨頭「美的集團」，個人電腦業務賣給夏普，把電視業務出售給了中國海信集團。東芝的悲劇在於，對西屋的投資失利，導致其不得不賣掉能賣的賺錢事業，最終淪為單一的核能事業體。

東芝收購西屋電氣核電業務，原本是希望趁著被稱作「核能復興」的反應爐建設潮獲利。結果這筆收購卻將其推向深淵。（歐新社）東芝收購西屋電氣核電業務，原本是希望趁著被稱作「核能復興」的反應爐建設潮獲利。結果這筆收購卻將其推向深淵。（歐新社）

東芝以140億美元 被歐力士等日財團併購

有鑑於核電業務錢坑越來越深，東芝後來終於不再堅持，在2018年1月宣布，以46億美元的價格把西屋電氣給出售，希望藉此重建財務狀況，並專注於規模較小但更穩定的業務。但東芝的經營仍不見起色，之後被日本產業合作夥伴公司（JIP）為首的集團給收購，其中包括金融服務公司歐力士（Orix）、公營事業中部電力（Chubu Electric Power）和電子公司羅姆半導體（Rohm）。

最終東芝以140億美元（約新台幣4387.6億元）的價格，留在了日本企業手中。JIP預計將有4名高層加入董事會，歐力士、中部電力也會派出各1人進入東芝董事會。而新的管理團隊中，也將迎來東芝主要貸方三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group）的資深顧問。

JIP推動東芝私有化，東芝2023年12月因此宣布下市，結束了74年的上市歷史，麥格理資本證券（Macquarie Capital Securities）日本研究主管達米安宋（Damian Thong，音譯）當時形容，東芝的困境是由糟糕的戰略決策和運氣不佳造成的結果。

東芝在2017年剝離了記憶體業務，也就是現在的記憶體製造商鎧俠。（路透）東芝在2017年剝離了記憶體業務，也就是現在的記憶體製造商鎧俠。（路透）

