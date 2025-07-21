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吳火獅私生女纏訟20年認祖成功 週四與新光6兄姊爭百億遺產

2025/07/21 11:55

陳子婷（右）2004年出面，要求新光集團吳家正視問題，檢驗DNA確立與吳火獅是否有親屬關聯。圖為2004年畫面。（資料照）陳子婷（右）2004年出面，要求新光集團吳家正視問題，檢驗DNA確立與吳火獅是否有親屬關聯。圖為2004年畫面。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕新光集團已故創辦人吳火獅去世後，其私生女陳子婷請求法院准許認領，歷經多年訴訟之路，最高法院於去年判決現年41歲的陳女勝訴。陳子婷目前已向士林地院聲請分配遺產，主張享有應繼分，百億遺產爭奪戰將於本週四（24日）開庭調解；根據判決記載，陳家母女與吳家就認領身分訴訟，已纏訟長達20年。

判決記載，母親陳麗如與吳火獅1976年間交往，1984年生下陳麗如。吳火獅生前曾提供生活費，吳家人亦指派新光保全董事長李峰遙代為支付其生活與教育費，雙方甚至曾商討認祖歸宗事宜，但吳家人始終拒絕進行血緣鑑定，足以證明她為吳火獅之女；基此，依民法第1067條規定，請求法院命吳火獅六名繼承人代父認領。

更三審指出，陳麗如明確證述與吳火獅交往始末，陳子婷並提出相片、錄音、存摺、出境資料等證據，證實為吳火獅之女，並指吳火獅生前曾提供生活費、安排赴日租屋；2006年至2011年間，李峰遙亦定期至至新光保全大樓，多次代交教育費，交付陳子婷生活教育費，或匯款至陳的帳戶，且曾表達陳子婷認祖歸宗「急事緩辦」等情形。

然，法官一、二審命吳家同性別成員進行血緣鑑定遭拒，合議庭因此採信陳子婷說法，判吳火獅六名繼承人應代父認領，維持一審士林地院見解，駁回吳家人上訴。

最高法院去年10月駁回上訴確定，陳子婷今年6月提出本件訴訟，請求分得應繼分，將於本週四與吳家人在士林地院進行調解。

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