德州新法友善 馬斯克天價薪酬案過關率高

2025/09/07 11:01

特斯拉為執行長馬斯克提出約1兆美元（30.5兆台幣）的新薪酬協議，如此大手筆的薪酬方案在美國企業上堪稱史無前例。（美聯社）特斯拉為執行長馬斯克提出約1兆美元（30.5兆台幣）的新薪酬協議，如此大手筆的薪酬方案在美國企業上堪稱史無前例。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近日爆出，為執行長馬斯克（Elon Musk）制定一份高達1兆美元（約台幣30.4兆）的天價薪酬方案，引發市場關注與爭議。《路透》指出，馬斯克的新薪酬不僅金額驚人，通過機率也明顯提高，背後關鍵之一是特斯拉去年將公司註冊地從德拉瓦州（Delaware）遷至德州（Texas），享有當地對企業更為友善的法律制度。

報導指出，特斯拉將公司註冊地從德拉瓦州遷至德州之舉，被認為是為馬斯克的薪酬案鋪路。先前在德拉瓦州，法院曾裁定馬斯克2018年獲得的560億美元（約新台幣1.7兆元）薪酬方案「太誇張且對股東不公平」，因此判定該方案無效。當時特斯拉也禁止馬斯克本人在該案中行使投票權，避免利益衝突。

不過，在德州新法律架構下，情勢出現重大轉變。特斯拉已重新提出一份規模更大的新薪酬案，金額是過去的將近20倍。根據最新公開文件，馬斯克如今擁有約13.5% 的特斯拉投票權，將可參與此次表決，顯著提升方案通過機率。

此外，德州今年5月通過一條新法，讓公司可以要求持股超過3%的股東才有資格對公司提起訴訟。特斯拉隨即修改章程導入此條款，進一步壓縮股東挑戰薪酬案的可能性。這項變動形同為馬斯克的高額獎勵計畫再添防護罩。

因為目前，除了馬斯克本人符合「3%門檻」之外，僅有部分大型機構投資人如Vanguard、BlackRock與State Street達標，但這些被動型資產管理公司過往較少主動發起法律訴訟。而當年挑戰馬斯克薪酬案、成功促成法院判決的原告僅持有特斯拉9股。如今在德州，「小股東提告」已成不可能的任務。

對此，紐約州審計長辦公室批評特斯拉「先搬家再改遊戲規則」的做法是在「耍股東、玩套路」，提議公司撤銷3%門檻規定。該提案將與馬斯克的新薪酬方案一併提交至即將召開的年度股東大會表決。

對於反對者的選擇，科羅拉多大學法學教授利普頓（Ann Lipton）坦言，若不滿公司治理方向，股東唯一的選擇可能是「賣掉股票。」

