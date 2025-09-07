提升承洪韌性！都市新建案提出流管制門檻調為605坪

為提升國土承洪韌性，水利署修正出流管制規定，擴大適用門檻。圖為淡海新市鎮港平營區遷建後舊址出流管制設施。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應極端暴雨日趨頻繁，為提升國土承洪韌性，水利署修正開發案件適用出流管制規定，一般開發案件出流管制門檻由原本2公頃調整為1公頃，都市新建建築物調整為更嚴格的0.2公頃（605坪），新制已在本月5日生效，並明定1年的緩衝期。

出流管制是一種防洪機制，目的在透過要求土地開發業者在開發基地內設置減洪設施，以控制開發所增加的地表逕流量，確保其出口洪峰流量不得超過開發前的水準，進而降低淹水風險。

政府新治水原則朝向「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」目標，經濟部水利署現已提報「縣市管河川及排水整體改善計畫」，預計4年投入1000億元加速系統性治水，並修正建築開發出流管制規定。

水利署本月5日修正開發案件適用出流管制規定，一般開發案件出流管制門檻由原本2公頃調整為1公頃，此外，位於都市計畫區的新建建築物，考量公共安全，出流管制門檻調整為更嚴格的0.2公頃。

水利署說明，土地開發利用若減少透水面積或改變地形，將造成地表逕流增加，鄰近地區淹水風險也隨之提高。因此2018年水利法修正，面積達2公頃以上大型開發案須提出「出流管制計畫書」，以確保開發單位自行做好排水及滯洪設計，避免開發增加的逕流量全數外排至公共排水系統。

經濟部表示，除大型開發案外，更多中、小型開發案如市地重劃、物流中心、旅宿、透天宅或學校等，未來也必須提出「出流管制計畫書」。

經濟部表示，新制雖加重開發單位責任，但也設計完整的配套措施，並給予1年的緩衝期，盼開發單位承擔更多國土承洪韌性的責任，共同守護人民生命財產安全，未來也將偕同地方政府共同推動，兼顧逕流削減目的及開發實務。

