今年金價有望噴漲35％ 川普決定要挖黃金了

金價搶搶滾，美政府批准內華達州金礦開採項目。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界銀行預計，因全球不確定性及地緣政治風險，黃金需求強勁，2025 年金價可望噴漲 35%。為了掌握商機及國安考量，美國聯邦政府10多年來首次批准國內金礦開採計畫。內華達州的春谷（Spring Valley）金礦開採項目近日已獲批准，估計10年內春谷礦區平均每年可生產30多萬盎司黃金。

綜合礦業網站《Mining》等外媒報導，川普3月20日簽署了《提高美國礦產產量的即時措施》的行政命令。川普指出，「美國曾經是世界最大礦產生產國，聯邦過度監管削弱礦產生產。由於依賴敵對國家的礦產，我們的國家安全和經濟安全現在正受到嚴重威脅。」

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為了響應川普的政策，內華達州土地管理局近日批准春谷金礦開採計畫。沃特頓礦業（Waterton Mining）宣布，其子公司 Solidus Resources 已收到美國土地管理局 （BLM） 批准其位於內華達州的春谷（Spring Valley）金礦開採項目，這也是美國聯邦政府10多年來首次批准國內金礦開採計畫。

沃特頓礦業執行長Isser Elishis 在新聞稿中表示，春谷礦區將成為內華達州下一個長壽命堆浸金礦（指一種從低品位或難處理的金礦石中提取黃金的方法），可望創造數千個高薪就業機會，大幅提高當地工資和稅收，並增強美國礦業的競爭力。

根據公開資料，春谷礦區於 1868 年被發現，之前曾生產金、銀、鉛、汞、銅、銻和綠松石。今年早些時候，Solidus發布了一份可行性研究報告，概估10年內春谷礦區平均每年可生產30多萬盎司黃金，其中前五年產量為 34.8萬盎司。

在內華達州土地管理局批准春谷金礦之際，全球金價正處於高檔，今年以來漲幅超過2成，使得這項金礦開採計畫成為極有吸引力的商機。

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