LTN經濟通》美國成德國風險？兩巨頭佳偶變怨偶

美國總統川普（Donald Trump）與德國之間的摩擦近年持續升溫。（歐新資料照）

美國將自德撤出5000名駐軍

〔財經頻道／綜合報導〕從北約軍費、俄烏戰爭、伊朗問題，到汽車關稅與駐德美軍撤離，美國總統川普（Donald Trump）與德國之間的摩擦近年持續升溫。外媒分析指出，這背後其實牽涉經濟利益、能源政策、地緣政治與歐洲自主戰略等多重因素，也反映出美歐關係正在出現深層變化。

德國近年與川普政府關係持續緊張，尤其在北約、防務分攤、俄烏戰爭與對伊朗政策等議題上，雙方分歧日益明顯。根據多家外媒分析，德國之所以經常與川普立場相左，並非單純政治衝突，而是涉及德國自身的國家利益與歐洲戰略定位。

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近期備受關注的衝突之一，是川普政府5月1日宣布將自德國撤出約5000名美軍。外媒指出，這項決定與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）先前批評美國對伊朗政策有關。梅爾茨曾公開表示，美國在與伊朗的談判中「遭到羞辱」，並質疑華府缺乏明確戰略，引發川普不滿。

因此川普不僅揚言削減駐德美軍，更批評德國應該先「修好自己破碎的國家」，雙方隔空交火，讓跨大西洋關係再度惡化。根據《BBC》報導的數據顯示，美國在德國的駐軍規模是其在歐洲最大的一支，遠超駐意大利的約1.2萬名士兵，以及駐英國的約1萬名士兵，許多美軍駐紮在德國西南部城市凱撒斯勞滕（Kaiserslautern，凱撒勞頓）附近的拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地。

美國總統川普（右）與德國總理梅爾茨。（歐新資料照）

北約軍費分攤 川普指責德國

事實上，長期以來德國一直依賴美國提供安全保護，尤其北約體系幾乎等同歐洲安全支柱。但早在川普第一任期時，他就多次批評歐洲過度依賴美國軍事保護，並點名德國未善盡北約軍費責任，認為美國不應無限制替歐洲承擔安全成本，因此數度威脅撤軍，要求歐洲增加國防支出。

外界普遍認為，德國與川普最大衝突點之一，在於「歐洲自主戰略」。長期以來，川普一直認為歐洲過度依賴美國軍事保護，尤其點名德國未善盡北約軍費責任。川普主張，美國不應無限制替歐洲承擔安全成本，因此多次威脅撤軍，要求歐洲增加國防支出。

也因此，「歐洲戰略自主」逐漸成為德國近年的核心方向。尤其俄烏戰爭爆發後，德國雖然大幅提高軍費，但同時也開始強調歐洲應建立更獨立的防衛能力，而非完全依賴華府。德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）近期便表示，美軍若縮減駐歐規模，反而提醒歐洲必須「為自身安全負起更多責任」。

不過，《金融時報》先前分析指出，「德國有多依賴美國，和德國意識到自己有多依賴美國，是兩個完全不同的問題。」報導指出，過去幾年歐洲談論「去風險」與「過度依賴」時，主要對象還是中國，但如今這樣的焦慮，已逐漸延伸到美國身上。

過去幾年歐洲談論「去風險」與「過度依賴」時，主要對象還是中國，但如今這樣的焦慮，已逐漸延伸到美國身上。圖為德國國旗飄揚在中國北京故宮外。（歐新資料照）

德國高度依賴美國 引發國內反思

德國對美國的依賴覆蓋各個層面，而在安全防衛上的依賴是所有依賴中的最致命之處。俄烏戰爭爆發後，德國大幅提升國防支出，時任總理朔爾茨更宣布設立1000億歐元國防特別基金，其中約10%用於採購美國F-35戰機。

隨著美德關係近年逐漸緊張，德國內部也開始出現憂慮聲音，擔心一旦雙方政治關係惡化，美國是否可能透過技術或系統控制，讓德國高度依賴的美製武器失去作用。這也讓德國重新反思，長期仰賴美國安全體系，是否可能成為自身戰略上的風險。

除了國防，能源也是德國對美依賴快速升高的領域。俄烏衝突導致歐洲加速「去俄羅斯化」後，美國迅速成為歐洲主要天然氣供應國。美國在歐洲天然氣供應占比，已從2021年的5%升至約27%；液化天然氣（LNG）供應占比則從28%攀升至56%。在德國，美國液化天然氣甚至占總進口量高達96%。

然而，這種從依賴俄羅斯轉向依賴美國的局面，也讓德國社會開始擔憂，是否只是從一種依賴轉向另一種依賴。尤其歐盟近年仍計畫持續擴大採購美國能源產品，更加深德國對能源自主性的焦慮。

另一方面，德國企業對美國數位科技與服務的依賴也逐漸成為隱憂。根據調查，高達89%的德國企業坦言依賴外國數位技術與服務，其中對美國的依賴程度近年明顯上升。若美國技術或服務突然中斷，德國企業平均僅能維持約12個月營運。

此外，德國企業對美國的信任度也持續下降，已有60%的受訪企業表示對美國缺乏信任，且多數企業認為川普政府政策對自身業務帶來負面影響。

德國汽車品牌福斯。（法新資料照）

川普關稅 重挫德國汽車

除了科技與能源，經濟利益更是德國與川普對立的重要原因。德國是全球知名汽車工業強國，BMW、賓士、福斯等品牌高度依賴出口市場，而美國則是德國汽車的重要銷售地。然而川普近年強調「美國優先」，持續對歐洲汽車施壓，甚至宣布提高歐盟汽車關稅至25%。

根據德國智庫估算，新關稅可能讓德國經濟損失高達150億歐元，長期甚至可能達300億歐元。分析指出，德國原本就因中國競爭、能源價格高漲與經濟疲弱陷入壓力，若再遭遇美國高關稅，恐進一步重創德國製造業。

此外，德媒也指出，美國對烏克蘭政策的轉變，同樣讓德國對美國的戰略可靠性產生疑慮。尤其華府一度暫停對烏軍援，以及美國與烏克蘭之間矛盾升高，都讓德國開始擔心，美國未來是否仍願意持續扮演歐洲安全核心角色。

外媒分析指出，川普對盟友的態度偏向「交易式外交」，更重視短期利益與成本計算，而非傳統美歐同盟價值。這也讓德國逐漸意識到，美國政治變化可能使歐洲長期處於不確定狀態，並開始重新思考：若未來美國持續走向孤立主義，歐洲是否仍能完全依賴華府。

儘管德國與川普政府摩擦不斷，但柏林並未選擇與美國徹底決裂。（彭博資料照）

德國開始為「沒有美國的歐洲」做準備

外界分析，德國如今真正擔憂的，不只是「依賴美國」，而是開始意識到自己早已在國防、能源與科技等關鍵領域深度受制於美國，而當跨大西洋關係不再穩定時，這種依賴也可能成為德國最大的風險。

值得注意的是，儘管德國與川普政府摩擦不斷，但柏林並未選擇與美國徹底決裂。外媒解讀，這反映出德國目前正陷入兩難：一方面無法脫離美國的軍事與經濟影響力；另一方面，又不得不開始為「沒有美國的歐洲」做準備。

今年5月德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，儘管雙方在部分議題上存在意見分歧，但美國依然是德國在北大西洋公約組織（NATO）中最不可或缺的合作夥伴。這番言論被解讀為穩定兩國關係。

此外，梅爾茨還強調，德國高度重視與美國及北約的關係，也願意在特定條件下參與國際安全合作

外媒認為，梅爾茨表態反映出德國政府在面對地緣政治變局時，仍致力於維持與美國的緊密聯繫。隨著國際局勢日益複雜，德國如何平衡自身利益與盟友期待，將成為未來外交政策的觀察重點。

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