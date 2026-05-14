54比45！美參院史上最分歧投票 通過華許接任聯準會主席

美國參議院於週三正式通過由華許（Kevin Warsh）出任第17任聯邦準備理事會（Fed）主席。（法新社，檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院週三正式通過由華許（Kevin Warsh）出任第17任聯邦準備理事會（Fed）主席。這位曾任職於摩根士丹利的銀行家及前聯準會理事，將在全球經濟不確定性日益升高之際，掌舵這座世界上最具影響力的央行體系。

美國賓州的民主黨籍參議員費特曼跑票投下贊成票。（法新社）

根據《美國有線電視新聞網（CNN）》報導，華許將正式接替鮑爾（Jerome Powell）的職位。鮑爾長達8年的任期中，以應對多次經濟危機，以及為捍衛央行政治獨立性而與白宮展開的激烈對抗著稱。此次確認案最終以54比45的票數通過，投票結果幾乎完全依照黨派界線分布，僅有賓州的民主黨籍參議員費特曼（John Fetterman）跑票投下贊成票。這使華許成為美國史上在確認程序中，黨派分歧最嚴重的聯準會主席提名人。

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華許面臨通膨高漲與利率抉擇難題

雖然外界普遍認為華許與長期要求降息的川普總統立場較為一致，但他上任之際，卻面臨美伊戰爭導致通膨壓力劇增。根據最新的消費者物價指數，4月通膨率飆升至3年來的最高水平，目前成長速度已超過薪資增幅。能源價格衝擊使得市場對快速降息的期望破滅，投資者預期聯準會今年餘下時間將維持利率不變，若通膨惡化甚至可能升息。此舉恐令川普感到沮喪，他先前甚至曾開玩笑表示，若華許不降息就要告他。

華許已提議或暗示將推動多項重大改革，包括縮減高達6.7兆美元（約211兆2000億新台幣）的資產負債表、與財政部加強協調將年度政策會議由8次裁減至4次，並減少新聞發布會頻率與華府員工人數、不再頻繁透露利率走向。他長期主張聯準會應減少在金融市場的干預，加速縮減資產持有量，其中包括抵押貸款支持證券和政府債券，回歸以傳統利率工具調節經濟。

鮑爾留任理事 關注調查進展

華許的首場政策會議定於6月16日至17日舉行。值得注意的是，前主席鮑爾在卸任後並未依慣例離開，而是選擇暫時留任聯準會理事。此舉與先前川普政府發起的司法調查有關。儘管由哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）領導的調查目前已撤銷，但鮑爾表示將留任至他確定調查完全結束為止。另一位留任的聯準會前主席是1948年的艾克斯（Marriner Eccles），他一直擔任聯準會理事。

鮑爾在卸任後並未依慣例離開，而是選擇暫時留任聯準會理事。（歐新社，檔案照）

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