指標豪宅大跳水1》前任、現任最貴豪宅 均出現跳水戶

「陶朱隱園」17樓、3樓總價落差3.6億元、每坪單價落差120萬元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕陸續有北市知名豪宅出現大跳水！根據內政部實價網最新揭露，曾登上最貴豪宅寶座的「帝寶」、21樓苦賣9年總算成交，但每坪單價卻跌破200萬元，而甫坐上最貴豪宅寶座的「陶朱隱園」、3樓最新實價揭露每坪單價不但跌破300萬元、連250萬元都不到，甚至與17樓的單坪價差就超過120萬元。

根據台北市實價網最新揭露，去年8月，「陶朱隱園」3樓總價為7.5億元、建坪約346.92坪（包括5車位、約47.5坪），若一個車位價格500萬元，拆算每坪單價約242.13萬元；對比去年11月、17樓總價11.1億元、拆算每坪單價約364.01萬元，房產業者指出，該豪宅高、低樓層價差應該是全台最大，總價相差3.6億元、單坪價差超過120萬元，似乎都是豪宅之最。

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至於，苦賣9年的「帝寶」21樓近期總算完成過戶，該戶坪數約316.43坪（包括4車位、約54坪），據悉，該戶成交總價不到5.5億元，且每坪單價低於200萬元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，台北市豪宅市場長年受到政策抑制，早已失去活力，且又缺乏國際盤，近幾年整體成交價不進反退，而「陶朱隱園」17樓戶每坪單價突破300萬元，大概只能算是個案，至於，3樓戶每坪不到250萬元反而比較符合目前行情，同時也透露出建商傾向脫手套現，更願意讓利出售，如此看來，北市豪宅市場孱弱，似乎宣告豪宅「失落十年」還未見到終點。

北市豪宅失落十年還未見到終點

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，最貴豪宅交易價不但沒有創新高，而且成交單價低於同樣位在信義計畫區「首席公館」、「皇翔御琚」等豪宅案，主要還是因為總價金額較高，但所在樓層低，再加上業主銷售去化心態轉趨積極，正面呼應市場讓利需求。

旋轉豪宅「陶朱隱園」1樓庭園規劃有10公尺落差瀑布。（記者徐義平攝）

黃舒衛進一步分析，豪宅限貸令是央行實施管制最久的政策、長達15年從未鬆綁限貸成數，從早期的貸款成數6成一路降至目前的3成，另外，「平均地權條例」修正案上路後，限制私法人進場買房，相當於過去透過投資公司、家族辦公室、境外公司名義置產的門也被關上，買盤、槓桿都被壓縮之後，豪宅買方幾乎全無追價動力。

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