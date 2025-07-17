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科技巨頭財報陸續公布 00971搶鏡

2025/07/17 11:03

輝達（NVIDIA）將於7月28日公布財報。（路透）輝達（NVIDIA）將於7月28日公布財報。（路透）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國重量級科技7巨頭將於7月下旬陸續公布財報，包含特斯拉、Alphabet、微軟、超微、Meta、高通，8月起則有亞馬遜、蘋果、英特爾、思科、應用材料等，科技巨頭財報結果有助釐清市場雜音，增添AI相關概念股漲升動能。野村投信表示，儘管川普關稅政策持續擾市，市場仍看好美科技巨頭前景，美股有望再創新高，建議投資人可逢低布局。

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）基金經理人林怡君表示，儘管對等關稅尚未塵埃落定，市場持續「在不確定性中尋找確定」，當中營收與獲利展望能見度較高的科技巨頭則受到青睞，主要受惠AI商機爆發帶動其應用需求不斷成長。以追蹤彭博研發龍頭指數的00971為例，權重高於4%的主要成分股，分別為輝達、微軟、亞馬遜、Alphabet（Google母公司）、蘋果、博通與Meta（臉書），均有研究機構看好其在專業領域的關鍵競爭力，有望帶動其營收獲利、進而上調其投資評等或目標價。

過去40年，創新科技屢次引領股市浪潮，包括1990年代的Intel（科技1.0）、2000年代的Google（科技2.0）、2006年的Apple（科技3.0）、2012年的Tesla、以及2022年的Nvidia（科技4.0）、 目前AI只走了一半，隨著PC、手機、電動車及「跨時代」產品普及，下一階段可以期待更多邊緣應用落地。

林怡君表示，長期而言各國對於發展AI科技的競爭料將加速AI 的普及，將帶動AI 產業上中下游等整體產業產值的提升，相關應用也料將逐步擴及至各行各業。隨著市場逐步消化短期雜音，企業獲利有機會重新主導行情。因此，她建議，有意進場或加碼美股的投資人，下半年不妨聚焦各產業「創新研發龍頭」，掌握領先企業的技術紅利。

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