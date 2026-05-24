住宅多人變少1》5年內住宅存量破千萬宅 2.3人有1宅

老屋重建速度慢，又碰上預售屋完工交屋潮，此全國住宅存量超過1千萬宅是必然的事。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕到今年4月最新戶口統計，台灣總人口數已連續28個月負成長；但住宅存量5年內有望突破1千萬宅，對照目前全國人口數2300萬餘人，未來人口數與住宅數比，相當於每2.3人對應1宅。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，2025年第三季全國住宅存量已達957.64萬宅，進一步觀察2016年第三季至2025年第三季、近10年住宅存量變化，10年全國長出近97.46萬宅，相當於平均一年長出9.75萬宅，房產業者指出，若以此數據推估，推估2030年或者2031年，全國住宅存量很大機率能夠突破1千萬宅。

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馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，因老屋拆除重建速度慢，而近幾年又處預售屋完工交屋潮，因此全國住宅存量超過1千萬宅是必然的事。不過，因房市長時間處在調控措施中，住宅成交量偏低，以致於2018年以來至今的住宅周轉率低於4%，代表絕大多數住宅真的成為「不動產」，交易轉手頻率降至谷底。

進一步觀察六都最新住宅存量，2025年第三季新北市、台中市以及高雄市等三都，均已突破100萬宅，又以新北市最多、約177.09萬宅，第二名則是高雄市、有118.27萬宅，第三名為台中市、有117.73萬宅。

住宅周轉率低 2018年以後不到4%

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，2017年以後，產業鏈重組效益發酵，住宅建照核發數量達12萬宅，2022年更高達18萬宅，顯示住宅投資產能全開，促使2021年以後每一年度的使照核發宅數全數突破10萬宅，2024、2025年等兩個年度更高達14萬宅，創1996年以來新高，預期未來幾年新屋龐大的交屋量仍不會退潮。

再來，根據內政部國土署統計，「危老條例」上路5年期間，每拆除一戶老屋就可以重建8.2戶新屋，因此，在新市鎮開發、老市區重建的雙向激勵下，住宅存量破千萬宅不是難事。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內住宅存量已逾950萬宅，若近一度以近幾年每年新成屋供數量超過10萬宅推估，很快就會超過1千萬宅，對比起來人口已經開始出現生不如死的狀況，平均每戶人口也越來越精簡，一些比較地段偏遠或者使用不便的老宅，比較會出現空置問題。

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