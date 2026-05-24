熱門族群》AI需求延燒到半導體通路 法人看好成長動能

文曄董事長鄭文宗（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／專題報導〕受惠AI市場需求強勁，IC通路商文曄（3036）、大聯大（3702）今年第一季皆繳出獲利創新高的佳績，預期第二季也將續創新高，營運展望樂觀，加上法人看好未來成長性，帶動近期股價走高。

文曄受惠AI帶動資料中心及通訊產品需求大幅成長，工業等非AI應用的穩健復甦，第一季營收約4943億元，季增約44%、年增約100%；稅後淨利約70.1億元，季增約67%、年增約159%，每股稅後盈餘（EPS）為5.32元，營收與獲利創單季歷史新高。

請繼續往下閱讀...

展望第二季，文曄以1美元兌換31.6元新台幣為假設基準，預估營收中位數約為5750億元，季增約16%、年增約122%；稅後淨利預估中位數約81億元，季增約16%、年增約186%，EPS預估中位數約6.41元，營收與獲利將續創新高。

大聯大第一季營收達3165億元，季增23.9%、年增27.2%；在核心業務動能擴大帶動下，稅後淨利躍升達55.49億元，季增95.2%、年增192.3%，EPS為3.3元。

大聯大表示，受惠AI浪潮持續演進，帶動雲端服務供應商及企業端的AI基礎建設需求大幅擴張，進而推升AI伺服器、通用型伺服器、高效能存儲、高速互連、記憶體、電源管理及網通零組件強勁拉貨動能，第一季得以繳出亮眼的營運佳績。

展望第二季，大聯大預期市場需求仍將維持強勁，若以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，預估營收為3450億元至3650億元，預估稅後淨利為61.47億元至68.24億元，營收與獲利續創新高可期。

文曄、大聯大皆看好AI帶動半導體業後續成長動能，儘管記憶體漲價，將影響手機、PC等終端產品全年出貨量下滑，但AI發展走勢從雲端訓練走向推論，並延伸到邊緣與落地裝置，相關零組件需求看增。

外資法人認為AI需求正快速重塑產業結構，文曄、大聯大營運爆發可期，通路商在供應鏈中的角色價值將持續攀升，從今年到2028年，營收與獲利成長可期，將文曄目標價並由299元提高至349元，大聯大目標價由121元調升至160元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法