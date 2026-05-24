住宅多人變少2》北市新屋增速全台最慢 1年才長出1730宅

過去10年，新北市、台中市等都會區每增加10宅，台北市僅會增加1宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕觀察2016年第三季至2025年第三季，六都中，新北市、台中市等兩大都會區住宅存量幾乎等速增加，10年來新北市增加17.47萬宅，而台中市則增加17.44萬宅，反觀台北市增加最少，10年僅增加1.73萬宅，平均1年僅增加1730宅，僅是新北市、台中市等都會區的1成左右，換句話說，過去10年，新北市、台中市等都會區每增加10宅，台北市僅會增加1宅。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，住宅存量大量增加區域，多數都有多個重劃區素地可供開發，包括新北市、台中市都屬於上述類型，建商買地後就可以興建新建案，不像台北市要整合一處200坪土地，有時候都要花費好幾年時間。

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台灣主要都會區開發高度飽和，若都市計畫長年不變，住宅存量並不容易增加。馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，國內住宅存量卻逐年攀升直逼1千萬宅，關鍵就在於「新重劃區」撐場，除了台北市以外，其它五都的新重劃區如雨後春筍般冒出，成為住宅存量擴增的沃土。而台北市近十幾年來，除北士科外，缺乏大型重劃區，只能靠老屋重建慢慢增加住宅供給量，以致於住宅存量增速較慢。

五都均有重劃區撐場 大量供給新屋

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，住宅存量增加牽涉到幾個層面的交互作用，首先是產業、交通的投資，帶動人口、住宅外移的需求，其次是台北市缺乏重劃區的素地供給條件，過去10年只有北投的奇岩重劃區、北士科有大量可開發土地，其餘都要靠曠日廢時的都更、危老，因此才會出現逆轉城鄉地景，台北越來越老、中南部越來越新的現象。

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