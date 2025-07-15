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日韓匯率利多助攻暑期旅遊熱 富邦J卡推日韓泰最高8％回饋

2025/07/15 18:38

北富銀7月1日至8月31日期間推出「夏日感謝祭」，凡使用LINE Pay綁定J卡國內單筆消費滿新台幣1000元，即可參加天天抽紅包活動，最高可獲888點LINE POINTS。（北富銀提供）北富銀7月1日至8月31日期間推出「夏日感謝祭」，凡使用LINE Pay綁定J卡國內單筆消費滿新台幣1000元，即可參加天天抽紅包活動，最高可獲888點LINE POINTS。（北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普在7月8日宣布對日韓課徵25%關稅，影響日圓與韓元匯率同步走貶，降低赴日韓旅遊成本，加上去年7月泰國開放台灣旅遊免簽證後，遊泰人數持續攀升。台北富邦銀行看準此波出國熱潮，推出富邦J卡日韓泰地區最高8%回饋及多項旅遊行程優惠，並於國內加碼LINE Pay支付回饋與滿額抽獎活動。

台北富邦銀行表示，富邦J卡今年海外簽帳表現亮眼，截至6月底，海外刷卡金額已較去年同期成長14%，其中日韓刷卡人次成長18%，泰國刷卡人次也有明顯增長，反映國人旅遊需求持續升溫。

北富銀為提升卡友旅遊體驗，J卡除了延續上半年權益，提供日韓泰實體刷卡最高6%回饋外，更針對日韓泰精選通路再加碼，9月30日前到日本的唐吉軻德、BicCamera、松本清；韓國的OLIVE YOUNG、樂天世界、愛寶樂園；泰國的EVEANDBOY、BEAUTRIUM、WATSONS、BIG C等精選店家，刷J卡當季累積消費滿新台幣8000元，最高可獲8%回饋。

此外，北富銀還攜手日韓超過千家人氣商店提供限時回饋，刷J卡最高可享20%回饋，若使用Apple Pay綁定J卡儲值日本Suica、PASMO或ICOCA交通卡亦享最高8%回饋。尚在規劃行程的卡友，持J卡到KLOOK平台購買指定商品，最高可享84折；不限平台刷卡滿額，還可享JCB免費機場接送與貴賓室服務。

LINE Pay在台灣用戶數已突破1300萬，成為年輕族群日常主要支付工具之一，北富銀看準數位原生世代的消費習慣，於7月1日至8月31日期間推出「夏日感謝祭」，凡使用LINE Pay綁定J卡國內單筆消費滿新台幣1000元，即可參加天天抽紅包活動，最高可獲888點LINE POINTS，共計送出百萬份紅包。

針對年輕族群偏好之潮流品牌，J卡還祭出LINE Pay單筆滿額加碼享最高10%回饋：GU網路商店享最高8%、Adidas官方網站享最高10%、三星商城享最高5%。

新戶方面，即日起至9月30日止，凡申辦J卡並完成自動扣繳設定者，於核卡後90天內使用LINE Pay消費，即可享最高10%回饋；另外，若富邦卡卡友推薦親友成功申辦J卡，推薦人每戶可獲得最高500元即享券。

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