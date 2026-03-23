黃金暴跌近400美元 逼近4100美元大關

週一（23日）黃金一度暴跌至4100大關門口。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰爭加劇了通膨風險，並提高市場對於利率上升的預期，黃金連續9個交易日下跌，黃金週一（23日）暴跌，吐回今年以來所有漲幅，白銀價格也跌逾10％。

週一，現貨黃金價格一度大跌8.6％，將近400美元，逼近每盎司4100大關，這是自2025年12月以來首次跌至這一區間，去年金價收在每盎司4319.37美元。

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自中東衝突爆發以來，能源價格飆升，市場對聯準會（Fed）和其他央行升息的預期也隨之上升，這對不產生收益的黃金構成不利影響，而黃金價格上週剛創下1983年以來最大單週跌幅。

黃金價格的震盪走勢與大盤走勢相呼應，原油價格在2022年中以來的最高收盤價附近波動 ，股市也出現劇烈震盪。自2月28日戰爭爆發以來的3週內，金價下跌的部分原因是投資者為彌補投資組合中其他資產的損失而被迫拋售。

瑞銀（UBS）財富管理投資顧問戈登（Wayne Gordon）表示，黃金的拋售幅度雖然並非史無前例，但拋售的速度比歷史上許多時候都要來得快。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）大宗商品策略師威爾森（David Wilson）指出，黃金對當前宏觀經濟衝擊的反應「有明顯的市場先例」。回顧先前3次經濟衝擊週期，2008年、2020年和2022年，黃金最初都因為市場對消息的反而下跌，投資人通常會拋售資產以持有美元，威爾森隨後補充，在這3次衝擊後，都出現了持續上漲。

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