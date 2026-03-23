美國CNBC報導指出，貴金屬遭到拋售，黃金和白銀價格自由落體式下跌，投資人幾乎沒有藏身之處。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕本週，黃金、白銀和鉑金繼續遭遇近期的拋售潮，由於伊朗戰爭持續進行，投資者繼續拋售貴金屬作為避險資產，導致貴金屬價格大幅下跌。美國CNBC報導指出，貴金屬遭到拋售，黃金和白銀自由落體式下跌，投資人幾乎沒有藏身之處。

現貨黃金價格週一倫敦早上時間下挫7.8%，至4126.36.80 美元。黃金期貨下跌近10%，至4119.10美元，為2026年迄今的最低水準。

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本週貴金屬黃金價格下跌近10%，創下自2011年9月以來的最差表現。現貨黃金價格自1月底觸及每盎司5594.92美元的歷史高點以來，已下跌約25%。同時，白銀期貨價格下跌8.3%，至每盎司62.24美元，創新低，幾乎是2月28日伊朗戰爭爆發時每盎司117美元水準的一半。週一，下跌11.7%，至61.66美元。

拋售潮蔓延至其他貴金屬，包括鉑金期貨暴跌10.6%，至每盎司1760.90美元，而鈀金下跌6.7%至1347.50 美元。

黃金歷來被視為市場動盪時期重要的避險資產，但隨著伊朗衝突加劇人們對通貨膨脹和能源價格上漲的擔憂，市場持續的避險情緒與黃金價格的下跌相吻合。

場策略師最近告訴CNBC ，戰爭可能導致利率上升，這可能會提振投資者對政府債券的需求，從而擠壓不產生收益的貴金屬市場。然而，週一早盤交易中，歐元區政府公債殖利率再次走高，因為衝突的最新升級讓投資人幾乎沒有藏身之處。

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