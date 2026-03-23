Grab卡位台灣外送市場！昔中國滴滴出行、平安資本都曾投資

23日，Grab宣布將以6億美元收購foodpanda台灣外送事業。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕東南亞叫車龍頭Grab宣布將以6億美元（約台幣192億元）收購foodpanda台灣外送事業，進軍台灣市場，目前交易仍須經公平會等主管機關審查核准。Grab的發展過程中，具有複雜的國際投資背景，當中不乏中國企業，像是多年前中國滴滴出行和日本軟銀共同投資20億美元。

Grab是東南亞最大的超級應用程式（Super App）公司，涵蓋叫車、外送及數位金融服務，總部位於新加坡，由馬來西亞華裔陳炳耀創立。

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據新加坡《聯合早報》報導，2017年Grab獲得中國私人召車服務商滴滴出行，以及日本軟銀集團的20億美元投資。當時陳炳耀表示「在這兩家企業的支持下，Grab將能進一步鞏固在共乘車輛領域的領導地位，並以此為基礎，把GrabPay發展成為東南亞首選的付款方式。」

而事實上，在更早前，滴滴出行和軟銀集團就分別自2014年與2015年開始對Grab進行投資，Grab並未透露兩者投資總額，惟據先前媒體報導，2016年兩家公司共投資10億美元。投入這麼大一筆資金，是因為滴滴和軟銀押注，可以讓曾在中國獲得的成功重新上演。

滴滴與軟銀聯手投資Grab，目的非常明確，是為搶占東南亞市場擊敗Uber。滴滴在利用當地企業優勢抵禦國際巨頭方面早有經驗。2016年，Uber為了與滴滴競爭，耗費了數十億美元，後來通過將Uber中國出售給滴滴來止損。另外，2018年中國金融企業平安資本（Ping An Capital）也曾投資Grab。

Grab經營由多國投資者參與，雖然早期投資中曾出現中國背景資金，不過這些投資主要是策略性或財務性參與，並未形成公司控股或管理主導權，對企業經營影響有限。

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