中東9國逾40能源設施遭重創 IEA討論2度釋出戰略儲油

IEA討論2度緊急釋油。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕國際能源總署（IEA）執行長比羅爾（Fatih Birol）23日指出，中東地區9個國家逾40個能源資產已遭中東戰火「嚴重或非常嚴重」破壞，可能延長衝突結束後的全球供應鏈干擾。目前IEA已與成員國針對進一步釋出緊急儲油進行磋商。

他在澳洲國家新聞俱樂部表示，這些破壞意謂油田、煉油廠與輸油管將耗費一段時間才能恢復運作。他說，當前能源供應干擾的衝擊超越1970年代兩次重大石油危機與2022年俄國入侵烏克蘭引發天然氣危機的「加總」。

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他指出，「不僅石油與天然氣，全球經濟的一些關鍵命脈，比如石化產品、化學肥料、硫磺與氦氣等的貿易全遭中斷，這將對全球經濟造成嚴重後果」。

他表示，IEA正與亞洲與歐洲政府磋商，「若有必要」釋出更多儲油。他說，「當然，如有必要，我們當然會這麼做。我們關注各種狀況，我們將分析、評估市場狀況，並與我們的成員國進行討論」。

IEA 32個成員國本月11日同意釋出紀錄性的4億桶戰略儲油，以抑制暴漲的油價，該釋出量相當於儲備總量的20%。

他指出，「釋出庫存有助於安撫市場，但並非根本解決方案。它只能幫助減輕經濟壓力」。他補充，最重要的解決辦法就是開放荷姆茲海峽。

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