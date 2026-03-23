foodpanda台灣轉手！Grab砸192億元卡位外送市場

東南亞超級應用程式龍頭Grab宣布以6億美元（約台幣192億元）現金收購Delivery Hero旗下 foodpanda 台灣外送事業。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕東南亞超級應用程式龍頭Grab宣布將以6億美元（約台幣192億元）現金收購Delivery Hero旗下 foodpanda 台灣外送事業，正式進軍台灣市場，該交易採不包含現金及金融負債（cash-free, debt-free）的基礎進行。

foodpanda的母公司德商Delivery Hero今（23）日表示，此項交易仍須經公平會等主管機關審查核准，預計將於2026年下半年完成審查流程。在此之前，foodpanda均維持正常運營，所有服務、消費者權益、合作關係及營運模式，皆不會受此協議影響，並以維護消費者、合作商家及外送夥伴權益為優先考量，持續提供全體用戶穩定且高品質的外送體驗和服務

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Grab共同創辦人暨執行長陳炳耀（Anthony Tan）表示，台灣具備高度城市密度與行動服務需求，與東南亞市場結構相似，對外送平台而言具有高度發展潛力。他指出，Grab在複雜都會物流與高頻外送服務上的營運經驗，能快速與台灣市場接軌，並看好餐飲與生鮮外送的長期成長機會。

完成收購後，Grab的服務將涵蓋全台21個城市，並整合其AI技術與foodpanda既有的在地網絡。根據資料，foodpanda 台灣業務2025年商品交易總額（GMV）約18億美元，且已在調整後EBITDA基礎上達成獲利，顯示其營運體質穩健。

Delivery Hero執行長暨共同創辦人Niklas Östberg表示，此次出售反映foodpanda台灣業務的營運價值，也標誌公司策略檢討的重要一步，未來將持續優化全球資產配置。

Grab表示，未來將導入其AI技術與平台能力，包含自研地圖系統GrabMaps、即時路徑規劃與餐點預測技術，以提升配送效率與用戶體驗。同時，透過AI推薦機制，提供更個人化的餐飲選擇。

在商家端，Grab將導入AI商家助理、即時銷售分析與行銷工具，協助餐廳拓展客群；對外送員則提供保險、安全機制與收入優化工具，強化平台生態系。Grab亦強調，其平台目前已服務全球超過900個城市、每月逾5,000萬名活躍用戶，未來將透過App導入台灣在地美食內容，進一步帶動觀光與餐飲產業發展。

在交易完成前，foodpanda台灣業務仍由Delivery Hero依既有模式營運。雙方並已簽署過渡支援協議，確保交割後服務不中斷。Grab預計於2027年上半年，完成用戶、商家與外送夥伴全面轉移至Grab平台。

值得注意的是，台灣外送市場過去即曾出現大型併購受阻案例。2024年，Uber Eats原計畫以9.5億美元收購foodpanda台灣業務，但最終終止交易，公平會當時認定，該案可能導致市場集中度過高，影響競爭並提高消費者與餐廳負擔。此次Grab入場，是否能順利通過主管機關審查，仍有待觀察。

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