房市最冷夏天》檯面上下「讓價」花招多 新案房價漸守不住

即便建商使出各項促銷方案，但今年前五月的單月預售屋成交件數仍未回到6千件的安全水位。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕為刺激買氣，新建案祭出各種手段，從送裝潢、家電，且早鳥已購戶因買貴而退價差的情形出現，還有8年優惠付款，甚至最新實價揭露送裝潢的每坪單價還比過往熱絡時，沒送裝潢的單價還要低，種種跡象顯示新案「讓價」，甚至「降價」的情況逐步擴散。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不景氣往往代銷業者反而首當其衝，現在代銷已經減少開銷，包括採取店面銷售，不一定要搭設接待中心與樣品屋，一方面環保、一方面也節省費用，另外案場也要業主願意配合，送家電送裝潢等變相折價方式，讓消費者感覺有點牛肉，真的要動到價格可能都會是最後一步，另外代銷業者也會精挑細選個案，盡量爭取賣得動的個案，想辦法在不景氣中生存等待下一次機會。

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成屋降價幅度 大於預售屋

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，即便建商使出各項促銷方案，但今年前五月的單月預售屋成交件數仍未回到6千件的安全水位，意味著預售屋賣壓將不斷累積攀升。不過，若以建商立場來說，成屋所構成的壓力會比預售高，預期未來若建商願意降價，成屋降價幅度會高於預售屋。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「平均地權條例」修正案上路後，禁止預售屋換約，等於宣告預售市場買盤腰斬的慘況，過去飢渴性行銷、分期銷售、保留經典戶等銷控方式已成往事，如何精打細算打長期抗戰、調整代理銷售的策略、用數位行銷代替傳統銷售等，都是近一年來建商度過景氣嚴寒的法寶。相對來說，去化越來越慢、實價登錄越來越透明，在房價高點盤旋之際，用作價或降價的方式來吸引買氣，反而是下下策。

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