房市最冷夏天》大型建商撙節開支 要求建材降價5至10％

央行限貸，買氣持續萎縮，建商已有長期戰的心態。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行限貸，買氣持續萎縮，建商已有長期戰的心態，因此，各項撙節開支的手段都使出，像是降低建案廣告預算，甚至發文要求原物料供給廠商降價5%至10%，希望透過各項壓低成本的手段度過這波寒冬。

從疫情後房價大漲與造價上揚有明顯關係，上一波不景氣建商採取不買地、不開案、不交屋的「三不」政策，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波建商受限資金與景氣進入修正，自然拿地狀況不會太積極，另外因為造價實在漲太多，營造廠利潤也不錯，因此也希望產業共體時艱，在造價上給予彈性空間，不景氣時如何持盈保泰與減少支出，中大型開發商都已經有經驗，反而小建商狀況可能辛苦。

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買氣凍造價漲 建商淪夾心餅

馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，過去市況不佳時，部份建商不僅會要求包商共體時艱、調降工程款，還會商請包商認購房屋，甚至以房屋抵工程款等情事。這類狀況通常發生於大型建商，而包商著眼於後續工程考量才會接受，一般小型建商很難如法炮製。而且要求中下游廠商降價只是權衡之計，通常撐不了多久，關鍵仍在於房市調控措施時間會持續多久，倘若遲遲等不到政策鬆綁，建商營運壓力只會與時俱增，並不會因工程費用減少而獲得新生。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，當市場走到價格戰，最先受創的絕對是營運、建築成本較高的中小型品牌經營者或個案，不但成本降不下來，也缺乏價格操作的籌碼，但卻又沒有不跟著大品牌降價的權利，甚至連人力都會被快速消耗、挖角。從去年開始，靠成交服務費維生的仲介、代銷已經開始出現淘汰、洗牌，現在連重資產的建商要準備玩價格戰，勢必考驗中小建商降價的決心及速度。

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