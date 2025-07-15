房市最冷夏天》各項限貸壓力齊來 小建商受災第一排

這一波限貸衝擊最大的要屬小型建商。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近期部分在地建商，甚至基地較小的危老案零星出現「爛尾」情形，主要仍是央行管制土建融、房貸等衝擊所引發的個案，尤其這一波限貸衝擊最大的屬小型建商，因資源不夠，往往成為第一波的受災戶。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，當信用資源緊縮、融資條件趨嚴，首當其衝就是被限貸管制一視同仁，但卻沒有品牌、增資、發債、處分資產、產銷一條龍等優勢的中小型建商，尤其目前的履約保證制不完善，更增添消費風險。

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台灣年交逾10萬屋 10爛尾不到百戶

近十年來，出現財務問題而倒閉的建商幾乎都是小型建商，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，房市不景氣時，小建商爆雷機率最高、易出現爛尾等問題無庸置疑。然而，台灣每年交屋量超過十萬戶，而近十年來平均每年爛尾樓戶數不到百戶，爛尾樓機率低於0.1%，與全球各國相比機率甚低。購屋族只要選擇優質建商，絕大部分購屋民眾都不會碰到爛尾與倒閉問題。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去20年沒看過房市資金這麼緊張，相對本來籌資能力有限或者這幾年才開始蓋房子的新建商，銀行評估時就會更為謹慎，要取得資金不易，或者會提出更嚴格的條件才願意放款，看到北市上百件危老案撤案，建築成本大漲後不願意持續推動，接下來要預防小建商的財務危機。

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