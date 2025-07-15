房市最冷夏天》暫停買地轉都更 只要上門就可談價

房市買氣持續量縮，建商開始在上、中、下游端祭出不同應對策略。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣持續量縮，建商開始在上、中、下游端祭出不同應對策略，上游先暫停買地轉向整合都更、危老、或是投標聯開案等，中端要求原物料供給廠商降價5%至10%，下游銷售端則先撇開「底價」，只要有民眾上門都可以談價。

不過，多數房產業者認為，這波房市寒冬才剛剛開始，尤其央行的各項限貸措施都沒有要放手的跡象，近1、2年整體買氣會持續處在低谷。

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爛尾樓潮？ 言過其實

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從央行去年第三季緊縮後，經過3季時間終於見到有建商開始動作，本來都還只是送家電裝修等，現在看到個案願意讓價給已購客戶，反映開發商開始因應不景氣有些配套動作，整體房市要能夠帶動價格風向還是要看新建案個案，現在比較確立是相對多數新案銷售辛苦，前一波的確有市場派建商願意讓利爭取買氣，這波建商雖然普遍獲利豐厚，但面對不景氣還是會有動作因應。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，近幾年，一直盛傳「建商倒閉潮」與「爛尾樓潮」，可講好多年了都未發生。事實上，每年有建商倒閉是很正常的事，也難以避免有建案爛尾的情況，關鍵在於危機是否會擴大到「潮」的地步。至目前為止，無論土建融違約率、或者建商倒閉家數，以及每年爛尾樓戶數，都不到0.1%，根本達不到「潮」的地步，的確需要小心提防，但不必危言聳聽。

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