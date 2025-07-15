晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

房市最冷夏天》暫停買地轉都更 只要上門就可談價

2025/07/15 07:00

房市買氣持續量縮，建商開始在上、中、下游端祭出不同應對策略。（記者徐義平攝）房市買氣持續量縮，建商開始在上、中、下游端祭出不同應對策略。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣持續量縮，建商開始在上、中、下游端祭出不同應對策略，上游先暫停買地轉向整合都更、危老、或是投標聯開案等，中端要求原物料供給廠商降價5%至10%，下游銷售端則先撇開「底價」，只要有民眾上門都可以談價。

不過，多數房產業者認為，這波房市寒冬才剛剛開始，尤其央行的各項限貸措施都沒有要放手的跡象，近1、2年整體買氣會持續處在低谷。

爛尾樓潮？ 言過其實

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從央行去年第三季緊縮後，經過3季時間終於見到有建商開始動作，本來都還只是送家電裝修等，現在看到個案願意讓價給已購客戶，反映開發商開始因應不景氣有些配套動作，整體房市要能夠帶動價格風向還是要看新建案個案，現在比較確立是相對多數新案銷售辛苦，前一波的確有市場派建商願意讓利爭取買氣，這波建商雖然普遍獲利豐厚，但面對不景氣還是會有動作因應。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，近幾年，一直盛傳「建商倒閉潮」與「爛尾樓潮」，可講好多年了都未發生。事實上，每年有建商倒閉是很正常的事，也難以避免有建案爛尾的情況，關鍵在於危機是否會擴大到「潮」的地步。至目前為止，無論土建融違約率、或者建商倒閉家數，以及每年爛尾樓戶數，都不到0.1%，根本達不到「潮」的地步，的確需要小心提防，但不必危言聳聽。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財