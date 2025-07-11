街口支付爆停用潮 財金公司：街口跨行轉帳及購物均正常

街口支付爆停用潮，財金公司表示，街口跨行轉帳購物均正常。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕街口支付母公司「街口金融科技｣因與泰山（1218）的投資糾紛，遭台北地院查封，引起用戶及客戶的恐慌，包括全國電子、MOMＯ購物等連鎖通路及平台，均宣布暫停使用街口支付。負責國內消費金融支付系統的財金資訊公司指出，「目前」觀察街口支付的跨行交易，包括轉帳交易、購物交易均正常，後續將持續監控。

街口支付是國內電子支付龍頭，用戶數超過681萬，業務涵蓋行動支付、朋友轉帳、帳單繳費、線上訂餐訂位、叫車訂票、公益捐款以及金融服務。財金公司積極推動台灣TWQR「電子支付跨機構共用平台」，街口支付也已加入，此次受母公司街口金科遭查封影響交易，財金公司也緊盯街口的營運狀況。

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財金公司指出，針對電支業者的用戶轉帳、購物消費，若牽涉到跨行交易，就需透過財金公司系統，電支業者必須依照業務需求提存「跨行基金」，因街口的事件爆發停用潮，甚至不少用戶提前把資金「搬家」，財金公司也緊盯交易情形，財金公司指出，街口原本就有提存跨行基金，目前觀察街口支付的跨行交易，包括轉帳交易、購物交易正常，但仍會持續監控。

至於全國電子及多家大型購物平台，均宣布暫停使用街口支付，財金公司指出，上述通路均為街口「直連」的特約商店，尚未加入TWQR的共通交易平台，因此暫停接受街口支付，並不會影響TWQR的運作。

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