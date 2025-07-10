台灣關稅開獎近了？外媒曝台4大籌碼已出手 美國還要的是「這些」

截至目前已22國收到最新關稅通知，但名單仍未見台灣入列。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普陸續向各國公布最新關稅稅率，截至目前已22國收到通知，但名單仍未見台灣入列，國安人士表示，雙邊關稅談判沒有卡關或觸礁，持續討論中。對此外媒報導，台灣島內焦慮情緒升高，而針對台美談判，台灣可能已用盡手中的4大籌碼，且有分析人士指出，基於美國「第232條款」的國安考量徵稅，台灣80%對美出口，包括半導體和伺服器等，恐成為美方施壓談判的手段之一。

根據《南華早報》報導，有觀察人士指出，台灣可能已經用盡手中的4大籌碼，例如承諾在美國投入超過1000億美元的半導體投資，同意預購美國液化天然氣，國防支出提高至GDP的3%，以及擴大軍購等。

請繼續往下閱讀...

此外，台灣對美出口中約有8成屬於美國可依《232條款》以國安為由加徵關稅的範疇，當中包括最重要的半導體與伺服器，可能會成為美方施壓談判的另一手段。

隨著下1輪關稅預計於8月1日生效，設於台北的智庫「台灣國際戰略學會」執行長羅慶生說：「目前來看，任何低於20%的關稅都算是1個樂觀的結果。」

7日華府公布首批14個貿易對象，大多面臨25%至40%的高額關稅，9日再公布8國貿易夥伴的關稅，最重被課高達50%的關稅，但兩波名單台灣都未被列入。

根據報導指出，台灣政府官員有政界人士認為，談判仍在進行的正面跡象，表示：「自川普宣布加徵關稅以來，政府已經做好準備，我們保持審慎樂觀，也希望人民能在這最後關頭支持談判團隊。」

但也有批評者認為，這也可能意味著台灣將在下1輪面臨更嚴厲的關稅處分。

根據自由時報昨（9）日報導，雖然台灣關稅稅率尚未公布，但總統賴清德除與正在美國的經貿談判團隊視訊通話外，府院也密集開會研商對策，推估各種可能情境與衝擊，研擬相關產業配套措施。

另根據今（10）日自由時報報導，知情人士表示，此次行政院副院長鄭麗君率談判團隊赴華府，與美國貿易代表署（USTR）有實質的談判與接觸，是繼5月初與6月底的談判後，展開第3輪實體磋商，「相信會朝正面發展」。

知情人士也強調，台灣是少數照著關稅談判討論推進的國家，而且有「台美21世紀貿易倡議」的談判基礎與經驗，美方也多次表達與台灣的談判有正面發展，相信談判的結果會比預期好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法