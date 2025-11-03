12強紀念銀幣來了！央行宣布11/12起1個月內可赴台銀分行領取

2強紀念銀幣來了！央行宣布11/12日起1個月內，完全繳款的預購民眾可赴台銀分行領取。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕棒球迷期待已久的12強紀念銀幣終於來了！中央銀行今日通知，12強紀念銀幣領幣日期已經確定，11月12日起1個月內完全繳款的預購民眾可持身分證明文件，赴預購時選定取貨的台灣銀行分行領取。

為慶祝我國代表隊勇奪2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍，央行委託台灣銀行發行紀念銀幣，限量3.6萬枚，全數採購登記制，每人限購1枚，每枚新台幣1600元。

此紀念銀幣鐫有面額新台幣50元，含銀1/2英兩、成色999；正面：以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利，刻劃我國代表隊奮戰不懈、勇奪冠軍的光榮時刻；上緣鐫「中華民國114年」，下緣鐫「第三屆世界12強棒球錦標賽」及「冠軍紀念」。

背面以棒球運動為主題，展現球員在場上投球、打擊、接捕動作中所蘊含的力與美及拚搏精神；上緣鐫「GLOBAL CHAMPIONS PREMIER 12」，圖中鐫「50圓」、「1/2 oz」、「2024.11.24」及「Ag 999」。

