美對台關稅還要再等一天掀牌？ 府院開會研商對策

台灣的對等關稅數字至今尚未公布，賴總統除與正在美國的經貿談判團隊視訊通話外，府院也密集開會研商，推估各種可能情境與衝擊，研擬配套措施與對策。（路透資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國陸續宣布新關稅，但台灣的對等關稅稅率至今尚未公布，由於美方設定的期限是7月9日，因時差的關係，台灣恐得等到明天（10日）清晨才可望掀牌，據了解，賴總統除與正在美國的經貿談判團隊視訊通話外，府院也密集開會研商對策，推估各種可能情境與衝擊，研擬相關產業配套措施。

美國總統川普在當地時間7日公布首波14國的關稅，稅率介於25%至40%間，換句話說，皆在25%起跳，各界憂心，台灣的關稅恐也不會低於25%。據分析，如稅率高於25%，產業恐面臨轉單、庫存過剩、擠壓內銷市場等風險。

請繼續往下閱讀...

行政院之前針對各種情境都有推估，包括低關稅（10%至20％）、高關稅（20％至30％）、極高關稅（高於30％）等推估模型，並分別擬定方案協助產業因應，也關注與競爭國家關稅差距，近日也開會針對可能的情況進一步盤點。

雖然台美6月25日再進行第二輪實體磋商，行政院6月29日還宣布，已與美方取得「建設性進展」，不過，行政院副院長鄭麗君卻又在上週末再度率談判團隊赴華府，10天內兩度赴華府談判，受到關注。

對於台美談判卡在哪？中經院院長連賢明昨分析，應該在農業、而不是汽車關稅。汽車關稅和貨物稅最大問題是稅損，金額不小但還有解決空間；農業部分牽涉食安，很容易被解釋為在美國壓迫下放棄國人健康。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法