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台美第三輪實體磋商 「朝正面發展」

2025/07/10 05:30

台灣對等關稅稅率即將揭曉，賴總統除與正在美國的經貿談判團隊視訊通話外，府院也密集開會研商，推估各種可能情境與衝擊，研擬配套措施與對策。（路透資料照）台灣對等關稅稅率即將揭曉，賴總統除與正在美國的經貿談判團隊視訊通話外，府院也密集開會研商，推估各種可能情境與衝擊，研擬配套措施與對策。（路透資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國陸續宣布新關稅，台灣雖不在首波公布名單，但因美方設定期限是七月九日，台灣對等關稅稅率即將揭曉；據了解，賴總統除與正在美國的經貿談判團隊視訊通話，每天掌握談判團隊的進度，行政院也密集開會研商對策，推估各種可能情境與衝擊，研擬相關配套措施。

川普首波公布十四國的稅率為二十五％起跳，外界關心台灣的稅率可能也不會低於二十五％；據分析，若稅率高於二十五％，產業面臨的轉單、庫存過剩、擠壓內銷市場等風險恐加劇。

預料近日收到美國通知函

「非最終稅率」仍要再談判

對此，知情人士強調，此次行政院副院長鄭麗君率談判團隊赴華府，與美國貿易代表署（USTR）有實質的談判與接觸，是繼五月初與六月底的談判後，展開第三輪實體磋商，「相信會朝正面發展」。

據了解，我方應會在近日收到美國的通知信函，消息人士指出，這並非最終的稅率，後續仍要再談判。美國日前雖公布日韓稅率，但也非「談定了」，而是抓了一個新期限，希望八月一日前雙方能再談判，日韓也都強調會在接下來的時間爭取達成互惠互利的協議結果。

對於外界推測台美談判卡在汽車及美牛、美豬等議題，知情人士強調，談判沒有卡關或觸礁的問題，農業與汽車部分問題也不大，關鍵在於要檢討的稅則、稅號很多，要花較長時間談判。

該人士強調，台灣是少數照著關稅談判討論推進的國家，而且有「台美廿一世紀貿易倡議」的談判基礎與經驗，美方也多次表達與台灣的談判有正面發展，相信談判的結果會比預期好。

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