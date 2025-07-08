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對等關稅將掀牌 彰化水五金業：盼爭取優於東南亞競爭國

2025/07/08 18:08

鹿港頂番婆水五金產業走向高端精品市場，水五金產品也朝高端市場邁進，但若美國關稅拉高，精品路線恐怕也難逃外銷萎縮的隱憂。（縣府提供）鹿港頂番婆水五金產業走向高端精品市場，水五金產品也朝高端市場邁進，但若美國關稅拉高，精品路線恐怕也難逃外銷萎縮的隱憂。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國對等關稅三個月寬限期將於明天（9日）到期，日本、韓國課徵25%關稅、越南10%，台灣尚未敲定。對此，彰化縣水五金產業發展協進會前理事長陳啟鋒憂心表示，若台灣稅率高於東南亞競爭國，產品競爭力勢必下滑，甚至恐導致出口訂單大幅流失，他說，「會蠻慘的！」

陳啟鋒指出，台灣出口至美國的水五金產品通常是離港前的價格，關稅由美方客戶或貿易商或代理商負擔，但這筆成本終究會回頭壓在台灣中下游廠商身上，形成談判壓力。他強調，若美方能將台灣列入全球約100個維持10%對等關稅的國家，是最理想狀態，因為這種情況下，台美雙方或包含貿易商在內的三方都可共同分擔關稅影響。

至於關稅調漲的容忍度，陳啟鋒表明「如果要我們負擔超過5%，就很難做了！」他說，目前產業平均毛利率僅約5%至10%，真的是很微薄，能達到15%已屬少數，一旦被課以20%關稅，即使由買賣雙方共同分攤，廠商利潤仍幾乎被吃光，難以存活，「真正做袂落去矣！」（台語「真的沒辦法做了！」）

彰化水五金產品設計多樣、工藝精緻，美國是主要市場。業者憂心關稅調升將衝擊外銷市場。（縣府提供）彰化水五金產品設計多樣、工藝精緻，美國是主要市場。業者憂心關稅調升將衝擊外銷市場。（縣府提供）

訂單方面，自4月美國宣布暫緩實施高關稅，不少美國客戶早在4月9日之後就加緊下單、搶搭寬限期末班船，如今時間已來不及，因此最近訂單量開始明顯萎縮。陳啟鋒透露，每家影響程度不一，但絕對掉了超過3成。

面對關稅變局，他以自身公司為例，目前維持一週五天正常班但不加班。美國訂單占比達7成，多為OEM代工，出口市場以美國為主，歐洲市場雖有布局，但各國消費習性不同，規模遠不及美國。

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