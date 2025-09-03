晴時多雲

LTN經濟通》奇異果戰爭 中國又出奧步？

2025/09/03 07:00

Zespri是紐西蘭奇異果在全球銷售的主要品牌，也是全世界最大的奇異果銷售公司。（彭博）Zespri是紐西蘭奇異果在全球銷售的主要品牌，也是全世界最大的奇異果銷售公司。（彭博）

中國非法奇異果 產量已超過紐西蘭

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在超市貨架隨處可見的奇異果，是紐西蘭最具價值的出口農產品之一，市面上最常見的，就是印有「Zespri」（佳沛集團）標誌的紐西蘭奇異果，Zespri是紐西蘭奇異果在全球銷售的主要品牌，也是全世界最大的奇異果銷售公司，這個名稱幾乎和奇異果畫上等號，但10多年前有中國人從紐西蘭走私了Zespri的「陽光金奇異果」（Sungold）繁殖植株，此後成千上萬公頃，未經授權的非法種植奇異果園，如雨後春筍般在中國湧現，中國的「非法奇異果」年產量甚至已逼近紐西蘭全國產量，危及了紐西蘭的國家經濟命脈，直到2025年，Zespri仍繼續在中國繼續採取維權行動，可說是「抓不勝抓」。

《衛報》報導，奇異果對紐西蘭而言是一門大生意，其中最具價值的，莫過於名為「Gold3」的黃金奇異果品種，它幫助紐西蘭奇異果產業從崩潰邊緣被拯救回來。

2010年時，一種奇異果潰瘍性病菌PSA的新型細菌病害，摧毀了紐西蘭的奇異果園。被感染的奇異果植株，其藤蔓會腐爛並滲出紅色液體，因此無法結果，植株最終還會整個死亡，這場噩夢造成約9億紐元的損失，而當時最受打擊的就是黃金奇異果品種。

Zespri 與其他資助者攜手投入數百萬紐元尋找替代品種，在 5 萬個品種中篩選到 40 個，最後僅 4 個進入果園試種。最終誕生的品種便是「Gold3」，也就是後來在超市以「陽光金奇異果」（Sungold）名義販售的品種。

Gold3品種可謂奇異果的至高標準，不只外型好看又耐放，口感香甜還帶點酸，營養上更富含維他命C，且栽種成本低、產量高，最關鍵的是，Gold3對於PSA的細菌病害有抵抗力。也因為這樣，Zespri迅速在全球各地登記專利，Gold3成為了Zespri的「金雞母」。整體來說，Gold3的問世使得黃金奇異果出口量，超越了綠色奇異果的出口量，在紐西蘭的奇異果產業重建過程中，Gold3更占了重要的一部分。

Zespri擁有Gold3的品種權，紐西蘭當地農民必須支付一定比例的授權費才能夠種植。但到了2016年，Zespri總部收到市場傳聞：「有人在中國種出了Gold3」。Zespri隨即僱用私人調查員去查證，結果傳言屬實。

2010年時，一種奇異果潰瘍性病菌PSA的新型細菌病害，摧毀了紐西蘭的奇異果園。而當時最受打擊的就是黃金奇異果品種。示意圖。（彭博）2010年時，一種奇異果潰瘍性病菌PSA的新型細菌病害，摧毀了紐西蘭的奇異果園。而當時最受打擊的就是黃金奇異果品種。示意圖。（彭博）

華僑走私「Gold3」繁殖植株 到中國兜售

調查將來源追溯到紐西蘭華僑高昊昱（Haoyu Gao）上，高昊昱和妻子早在2005年就移居到紐西蘭，成為奇異果種植者，到了2013年，他進一步在豐盛灣（Bay of Plenty）的小鎮奧波蒂基（Opotiki）買下了一個果園，為Zespri種植奇異果，高昊昱也因此被允許參加Zespri組織的定期培訓，學習奇異果園的種植管理技巧。

而根據法院文件，高昊昱在這個過程中，將珍貴的「Gold3」繁殖植株偷偷帶到了中國四川，並以每批6萬紐元（約110萬元新台幣）的價格兜售母株，此事被Zespri告上法院，在訴訟過程中，高昊昱於2018年回到中國，專注於奇異果種植事業，2019年更進一步被中國奇異果龍頭企業「陝西齊峰果業」聘用，成為該公司的種植技術總監。

儘管高昊昱否認有不法行為，但紐西蘭高等法院在2020年裁定他敗訴，需支付 1500 萬紐元（約2.76億元新台幣）的賠償金給Zespri。高昊昱後來提起上訴，紐國法院在2021年將賠償金額降至1200萬紐元（約2.21億元新台幣）。高昊昱卻對此辯稱，他從來沒有因為這件事情獲利。

雖然Zespri贏得了訴訟，但卻難以阻止Gold3在中國的「開枝散葉」，由於缺乏北京政府的有力支持，後續法律行動成效不彰，Gold3 的藤蔓持續在中國擴散，目前Gold3主要種植在中國的四川省和陝西省，大多數以無品牌產品或其他品牌的奇異果商品，在中國的二、三線城市銷售。

雖然Zespri贏得了訴訟，但卻難以阻止Gold3在中國的「開枝散葉」。示意圖。（彭博）雖然Zespri贏得了訴訟，但卻難以阻止Gold3在中國的「開枝散葉」。示意圖。（彭博）

非法種植的黃金奇異果 市價六成搶市

根據《紐西蘭先驅報》在2024年10月的報導，Zespri估計，目前中國有 8387 公頃未經授權的Gold3種植園，產量已達4000萬箱，其中有2000萬箱的品質已達到Zespri的「一級標準」。Zespri當時在產業更新報告中指出：「雖然我們認為新植面積的速度已有所放緩，一些栽培不成功的當地農戶轉向其他品種或土地用途，但隨著更多果樹進入結果期，總產量仍在增加。」

Zespri指出，一部分未授權種植的Gold3，以Zespri的競爭對手品牌出售，價格僅為 Zespri Gold3（SunGold）的 6至7成；部分則透過電商平台販售；還有部分使用假的 Zespri 包裝，甚至與正品混合後出售，而這也是利潤最高的方式；甚至還有部分被出口到亞洲其他市場。

Zespri 表示，雖然已經透過中國的法律管道，來保護 Zespri 品牌，並取得一定成果，但這沒辦法完全根除非法種植。根據Zespri財報，中國是Zespri的最大市場，每年從Zespri購買超過10萬噸奇異果，占了Zespri全球銷售量的20%以上。

Zespri在2025年2月的聲明中，表示中國正對侵害Zespri知識產權違法行為採取進一步行動，指出近日有9人因參與製造銷售900萬個假冒佳沛（Zespri）品牌商標，被法律制裁，其中1人被判有期徒刑3年3個月，罰金8萬元人民幣（約34.87萬元新台幣），同案其他犯罪份子分別被判有期徒刑3年至1年6個月，緩期執行並處罰金。。

而自2024年初，中國警方也對國內奇異果經銷者進行了一系列突擊檢查，發現有部分違法商家購買中國當地種植的奇異果，黏貼假的佳沛（Zespri）品牌標籤，並在電商平台違法銷售，截至2024年下半年，此案已有3人分別被判3年9個月有期徒刑，各處罰金55萬元人民幣，另一個類似案件被告則被判3年有期徒刑緩期執行，2萬元人民幣（約8.71萬元新台幣）罰款，還得向Zespri賠償3萬元人民幣（約13.07萬元新台幣）。

Zespri估計，目前中國有 8387 公頃未經授權的Gold3種植園，產量已達4000萬箱。（路透）Zespri估計，目前中國有 8387 公頃未經授權的Gold3種植園，產量已達4000萬箱。（路透）

