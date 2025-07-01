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妥協了！彭博曝歐盟同意川普10％普遍關稅 尋求汽車、鋼鐵關稅豁免

2025/07/01 11:39

彭博曝歐盟同意川普10%普遍關稅（法新社）彭博曝歐盟同意川普10%普遍關稅（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟同意接受美國貿易安排，彭博報導，包括對歐盟許多出口徵收10%的對等關稅，但希望美國承諾降低製藥、酒精、半導體和商用飛機等關鍵行業的稅率，此外，歐盟希望美國提供配額和豁免，以有效降低華盛頓對汽車和汽車零組件徵收25%關稅，以及對鋼鐵和鋁徵收50%的關稅。

彭博報導，這位不願透露姓名的知情人士表示，為歐盟處理貿易事務的歐盟委員會認為，這種安排略微偏袒美國，但仍然可以同意。

委員會發言人沒有立即回覆置評請求。

根據歐盟和ING Groep NV分析師彙編的數據，2024年，歐盟向美國出口了價值528億歐元（約新台幣1.81兆）的汽車和汽車零組件，美國是歐盟最大的出口目的地。維也納國際經濟研究所（Vienna Institute for International Economic Studies）的數據顯示，歐盟向美國出口了240億歐元（約新台幣8258.4億元）的鋼鐵和鋁，其中德國、義大利和法國居首。

據彭博社早些時候報導，歐盟和美國越來越有信心在7月9日之前達成臨時協定，以允許談判在截止日期之後繼續進行。知情人士表示，任何協定還將涵蓋關稅和非關稅壁壘、購買美國主要商品，並將概述其他合作領域。

知情人士表示，歐盟貿易負責人塞夫科維奇（Maros Sefcovic）將於本週率領1個代表團前往華盛頓，試圖推動談判向前發展。歐盟仍然認為，原則上達成協定仍然是最好的情況，但隨著談判的繼續，官員們無法澄清任何此類臨時安排將持續多長時間。

知情人士表示，歐盟委員會週一告訴成員國，歐盟已收到美國的提案，內容涉及關稅、非關稅貿易壁壘和戰略合作領域。知情人士補充說，有關美國提議的具體細節，例如潛在的關稅稅率，並未與成員國分享。

官員們在下週最後期限之前列出了4種可能的情景：不對稱程度可接受的協定；歐盟無法接受的不平衡的美國提議；延長最後期限以允許談判繼續進行；或者川普退出談判並提高關稅，知情人士說。

知情人士表示，最後1種情況很可能會看到歐盟採取所有選擇進行報復。

在談判的同時，如果談判結果不令人滿意，歐盟將繼續準備對策。

歐盟已批准對價值210億歐元（約新台幣7226.1億元）的美國商品徵收關稅，這些商品可以迅速實施，以應對川普的金屬稅。它們針對政治敏感的美國各州，包括來自眾議院議長強生（Mike Johnson）所在地路易士安那州的黃豆等產品，以及農產品、家禽和摩托車。

歐盟還準備了1份對950億歐元（約新台幣3.26兆）美國產品徵收的額外關稅清單，以回應川普所謂的互惠關稅和汽車關稅。他們將以工業產品為目標，包括波音公司的飛機、美國製造的汽車和波旁威士卡。歐盟還在與成員國進行磋商，以確定美國依賴歐盟的戰略領域，以及超越關稅的潛在措施，例如出口管制和對採購合同的限制。

據彭博社此前報導，一直在尋求互惠互利的協定的歐盟將評估任何最終結果，並在該階段決定它願意接受何種程度的不對稱。

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