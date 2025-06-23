遭譏「最小的金控」國票金：純網銀及租賃將成為成長動能

國票金今日舉行線上法人說明會，圖中為董事長魏啟林、右為副董事長何志強、左為總經理陳冠舟。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到美國對等關稅及台幣急升的影響，國票金今年前5月稅後獲利大減近6成，面對外界質疑已成為「最小金控」，國票金今日在法說會中強調，旗下已有純網銀樂天銀行，去年又成立國票金租賃，將成為金控成長的動能，若有好的併購機會，董事會也會進行評估。

國票金今（23）日召開法人說明會，由董事長魏啟林主持。魏啟林表示，國票金控2025年前5月自結稅後淨利3億5229萬元，較去年同期減少5億1146萬元，減幅59.21%，EPS0.10元。其中子公司國際票券2025年前5月稅後淨利6億6987萬元，較去年同期減少6.76%；子公司國票證券前5月稅後淨損5859萬元。

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魏啟林指出，4月美國宣布實施對等關稅，使全球金融市場出現明顯修正，台股亦受牽連，票券股權業務、證券自營及新金融商品業務出現損失。

但5月美中貿易談判達成協議，互降高額關稅，金融市況回穩，不過，後續發展仍具高度不確定性風險，壓抑企業投資與終端需求，同時台幣大幅升值，加上市場日均量與經紀業務市佔率均較去年同期低，經紀手續費收入較去年同期減少。

面對外界質疑國票金是14家金控中最小的一家，面對金融整併的風潮，要如何發展？對此，國票金表示，若以目前的資產規模，的確是比較小的金控，但觀察過去10年、15年的數據，資產效率並未輸給其金控，因主要業務集中在貨幣市場及資本市場，都屬於批發性金融，管銷費用相對較低；但劣勢在於，因金控版圖較不完整，難以透過共同行銷擴大版圖。

不過，因為國票金已有純網銀樂天銀行，去年又成立國票金租賃，純網銀及租賃都將成為金控成長動能。其中樂天銀行已可進行企金業務，國票金租賃去年成立隨即損益兩平，明年的獲利貢獻更可超越國旺租賃，都將成為金控成長的動能。

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