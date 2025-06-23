晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

遭譏「最小的金控」國票金：純網銀及租賃將成為成長動能

2025/06/23 17:17

國票金今日舉行線上法人說明會，圖中為董事長魏啟林、右為副董事長何志強、左為總經理陳冠舟。（業者提供）國票金今日舉行線上法人說明會，圖中為董事長魏啟林、右為副董事長何志強、左為總經理陳冠舟。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到美國對等關稅及台幣急升的影響，國票金今年前5月稅後獲利大減近6成，面對外界質疑已成為「最小金控」，國票金今日在法說會中強調，旗下已有純網銀樂天銀行，去年又成立國票金租賃，將成為金控成長的動能，若有好的併購機會，董事會也會進行評估。

國票金今（23）日召開法人說明會，由董事長魏啟林主持。魏啟林表示，國票金控2025年前5月自結稅後淨利3億5229萬元，較去年同期減少5億1146萬元，減幅59.21%，EPS0.10元。其中子公司國際票券2025年前5月稅後淨利6億6987萬元，較去年同期減少6.76%；子公司國票證券前5月稅後淨損5859萬元。

魏啟林指出，4月美國宣布實施對等關稅，使全球金融市場出現明顯修正，台股亦受牽連，票券股權業務、證券自營及新金融商品業務出現損失。

但5月美中貿易談判達成協議，互降高額關稅，金融市況回穩，不過，後續發展仍具高度不確定性風險，壓抑企業投資與終端需求，同時台幣大幅升值，加上市場日均量與經紀業務市佔率均較去年同期低，經紀手續費收入較去年同期減少。

面對外界質疑國票金是14家金控中最小的一家，面對金融整併的風潮，要如何發展？對此，國票金表示，若以目前的資產規模，的確是比較小的金控，但觀察過去10年、15年的數據，資產效率並未輸給其金控，因主要業務集中在貨幣市場及資本市場，都屬於批發性金融，管銷費用相對較低；但劣勢在於，因金控版圖較不完整，難以透過共同行銷擴大版圖。

不過，因為國票金已有純網銀樂天銀行，去年又成立國票金租賃，純網銀及租賃都將成為金控成長動能。其中樂天銀行已可進行企金業務，國票金租賃去年成立隨即損益兩平，明年的獲利貢獻更可超越國旺租賃，都將成為金控成長的動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財