外媒：若只能買1檔股票長期投資必選「台積電」 理由曝光

《The Motley Fool》的分析師Keithen Drury指出，如果只能買一檔股票並長期持有，那會是台積電。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕單一持股或許不是明智的投資建議，但若只投資一檔股票，理想的標的是一家相對安全、長期有望擊敗大盤的公司。美國投資媒體《The Motley Fool》的分析師Keithen Drury指出，如果只能買一檔股票並長期持有，那會是台積電。

文章指出，台積電是全球領先的晶圓代工廠，替那些沒有自行生產能力的企業代工晶片，幾乎涵蓋所有產業、每個領域。因此，台積電基本上與各行各業的發展息息相關，這使它成為極具吸引力的投資標的。若只能選擇一檔股票長期持有，台積電絕對是首選。

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台積電的客戶包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）。蘋果是消費科技的領頭羊，其他三家則主導著AI領域。這意味著投資台積電的人，等於間接參與了晶片需求與尖端技術的成長，且無須擔心押錯AI競賽的贏家，因為無論是哪一家的AI裝置，極大可能都用到台積電生產的晶片。

文章分析，台積電之所以能站穩全球龍頭地位，靠的正是「持續改進」與「穩定交付」的企業文化，這點已被多次證明。然而，文章指出，台積電的最大風險，一直是中國可能對台灣的侵略。隨著台積電積極在美國設廠，這項風險正在被部分化解。若中國真的武力侵台，台積電股價勢必重挫，但考量到全球大量晶片依賴台灣供應鏈，屆時不只是台積電，全球股市恐怕都將大幅震盪，美國也可能被迫捲入戰爭。因此，分析師認為這種風險不像其他公司那麼大。

若說台積電是相對安全的投資標的，那它的未來成長性又如何？2025年初，台積電管理層大膽預測，未來5年，公司來自AI的營收將以45%的年複合成長率（CAGR）高速增長，整體營收的年增幅也接近20%，這是高於大盤的成長水準。更令人意外的是，台積電股價的本益比仍相對合理。該公司目前的預估本益比約22.8倍，幾乎與標普500指數的22.9倍相當。

換句話說，台積電正以「合理價格」提供「市場超額成長」的機會，未來數年有望輕鬆跑贏大盤。因此，若只能選擇一檔股票長期持有，台積電毫無疑問是最佳選擇。

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