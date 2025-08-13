台泥：三元能源火災對獲利影響約110億元

台泥指出，三元能源科技火災對台泥獲利的影響，初步預估約110億元。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天發佈重大訊息指出，台泥間接持有三元能源科技78.1%股權，三元能源科技火災依持股比例計算，本次事件對台泥公司獲利的影響初步預估約110億元，具體損失金額尚待確定，此為非額外現金支出的損失，將列為上半年財報的重大期後事項。

台泥表示，三元能源科技火災初步評估，廠房、設備及存貨報廢的帳面價值及目前已知拆除及修復費用共計約164億元，相關資產已投保財產險，總保額為219億元，單次事件最高理賠金額為新臺幣30億元，扣除預估可獲得的保險理賠後，依持股比例計算，本次事件對台泥獲利影響初步預估約110億元。

台泥企業團總執行長張安平與經營團隊，針對旗下子公司三元能源科技於7 月 14 日發生的高雄小港電芯廠火災事件，在8月13日董事會中提出專案報告，並向所有關心台泥的股東、客戶及社會各界，表達最誠摯的歉意。

截至6月，三元廠及南科廠已接獲客戶訂單至2026年，訂單量超過兩廠原產能１倍以上，為確保全球供應鏈穩定並回應客戶需求，已加速啟用南科廠第３條備用產線，自８月初即已開始備援三元廠區部分產能。

台泥電芯事業也已迅速與國際客戶及合作夥伴協商，初步完成海外供應鏈外包安排，由合作夥伴接手生產Molicel第一代高階三元鋰電池產品，部分客戶也願意提供非重複工程費用（NRE）及海外生產要素支援。

