晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

年薪400萬！58歲機師退休前驚覺「長年疏失」 全家陷財務危機

2025/08/13 19:35

日媒以真實案例點出，「即便收入不低」提前做好財務規劃仍相當重要。（示意圖，美聯社）日媒以真實案例點出，「即便收入不低」提前做好財務規劃仍相當重要。（示意圖，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕無論收入多高，計畫性的儲蓄或購買保險以應對意外情況，都是不可或缺的準備。日媒報導，日本一名機師一家4口原本過著富裕的生活，卻在退休之前，因「長期忽視財務規劃」，讓全家陷入經濟困境。報導以真實案例，點出「即便收入高」，提前做好財務規劃仍相當重要。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享真實案例，58歲的森和彥先生（化名）一家居住在東京都內的公寓，2個孩子都就讀知名私立大學，森和彥本身擔任航空公司的機師，年收2000萬日圓（約新台幣401萬元），妻子幸子（化名）為專職主婦。一家每年固定到海外旅行，看似是人生勝利組的美滿家庭，但一顆「破產定時炸彈」正在悄然滴答作響。

妻子一直有在家庭帳簿記帳的習慣，帳簿裡包含新購入的大樓房貸，每月30萬日圓（約新台幣6萬元）；夫妻共同的興趣是旅行，還有為了健康而購買的高級食材、運動健身房、與媽媽朋友的午餐聚會等，也讓開銷不斷增加，最大的一筆是孩子們的教育費，長子與長女都從幼稚園起一路私立升學，大學的學費每年約需300萬日圓（約新台幣60萬元）。

然而，高收入似乎讓夫妻相信「支出再多也沒問題」。年收2000萬日圓的數字，使夫妻忽略了房貸、教育費消耗下，幾乎「無法增加存款」的事實。對於未來的生活，他們僅憑著3500萬日圓（約新台幣702萬元）的退休金與企業年金作為模糊的依靠。

和彥先生真正開始認真思考退休生活，是在55歲以後。儘管部分房貸已提前還款，但到60歲時，仍剩15年貸款未清，剩餘高達2500萬日圓（約新台幣501萬元）。若用退休金償還，手上僅會剩1000萬日圓（約新台幣201萬元）。更令人擔憂的是孩子教育費，長子希望讀研究所，長女為準備司法考試打算辭掉打工，額外教育費可能無上限。

即便因為人力短缺，公司有望讓他在退休後以再雇用的方式繼續工作，但因為健康檢查標準嚴格，如果未達標，他就必須放棄機師的職務。若繼續按照以往的生活方式，退休資金幾乎不可能增加。即使想檢討縮減生活開銷，但多年養成的習慣，以及一旦提高了的生活水準，要降下來並不容易。

就在他開始努力調整生活之際，幸子感到身體不適，幸好生命無虞，但需要手術與長期治療，病房費、自家到醫院的交通費等自費支出不少，若選擇保險未涵蓋的先進醫療，花費更驚人。而孩子仍在學，無法提供經濟援助，醫療費外的開銷預期將持續增加，和彥與幸子感嘆，存款恐迅速見底。

報導指出，森和彥一家案例在日本並非特殊。即使高收入，房貸、教育費、突發疾病等，也可能帶來意外支出。想要老後富足，及早規劃與採取對策至關重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財