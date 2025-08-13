年薪400萬！58歲機師退休前驚覺「長年疏失」 全家陷財務危機

日媒以真實案例點出，「即便收入不低」提前做好財務規劃仍相當重要。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕無論收入多高，計畫性的儲蓄或購買保險以應對意外情況，都是不可或缺的準備。日媒報導，日本一名機師一家4口原本過著富裕的生活，卻在退休之前，因「長期忽視財務規劃」，讓全家陷入經濟困境。報導以真實案例，點出「即便收入高」，提前做好財務規劃仍相當重要。

日媒《THE GOLD ONLINE》分享真實案例，58歲的森和彥先生（化名）一家居住在東京都內的公寓，2個孩子都就讀知名私立大學，森和彥本身擔任航空公司的機師，年收2000萬日圓（約新台幣401萬元），妻子幸子（化名）為專職主婦。一家每年固定到海外旅行，看似是人生勝利組的美滿家庭，但一顆「破產定時炸彈」正在悄然滴答作響。

妻子一直有在家庭帳簿記帳的習慣，帳簿裡包含新購入的大樓房貸，每月30萬日圓（約新台幣6萬元）；夫妻共同的興趣是旅行，還有為了健康而購買的高級食材、運動健身房、與媽媽朋友的午餐聚會等，也讓開銷不斷增加，最大的一筆是孩子們的教育費，長子與長女都從幼稚園起一路私立升學，大學的學費每年約需300萬日圓（約新台幣60萬元）。

然而，高收入似乎讓夫妻相信「支出再多也沒問題」。年收2000萬日圓的數字，使夫妻忽略了房貸、教育費消耗下，幾乎「無法增加存款」的事實。對於未來的生活，他們僅憑著3500萬日圓（約新台幣702萬元）的退休金與企業年金作為模糊的依靠。

和彥先生真正開始認真思考退休生活，是在55歲以後。儘管部分房貸已提前還款，但到60歲時，仍剩15年貸款未清，剩餘高達2500萬日圓（約新台幣501萬元）。若用退休金償還，手上僅會剩1000萬日圓（約新台幣201萬元）。更令人擔憂的是孩子教育費，長子希望讀研究所，長女為準備司法考試打算辭掉打工，額外教育費可能無上限。

即便因為人力短缺，公司有望讓他在退休後以再雇用的方式繼續工作，但因為健康檢查標準嚴格，如果未達標，他就必須放棄機師的職務。若繼續按照以往的生活方式，退休資金幾乎不可能增加。即使想檢討縮減生活開銷，但多年養成的習慣，以及一旦提高了的生活水準，要降下來並不容易。

就在他開始努力調整生活之際，幸子感到身體不適，幸好生命無虞，但需要手術與長期治療，病房費、自家到醫院的交通費等自費支出不少，若選擇保險未涵蓋的先進醫療，花費更驚人。而孩子仍在學，無法提供經濟援助，醫療費外的開銷預期將持續增加，和彥與幸子感嘆，存款恐迅速見底。

報導指出，森和彥一家案例在日本並非特殊。即使高收入，房貸、教育費、突發疾病等，也可能帶來意外支出。想要老後富足，及早規劃與採取對策至關重要。

