三元電池廠火災重擊獲利 台泥董總帶頭減薪2成

2025/08/13 19:45

台泥轉投資的三元能源科技火災對台泥造成的重大財務衝擊，台泥營運總部團隊由企業團總執行長張安平（中）及台泥總經理程耀輝（左4）自請減薪。（台泥提供）台泥轉投資的三元能源科技火災對台泥造成的重大財務衝擊，台泥營運總部團隊由企業團總執行長張安平（中）及台泥總經理程耀輝（左4）自請減薪。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）轉投資的三元能源科技火災對台泥造成的重大財務衝擊，台泥營運總部團隊由身兼企業團總執行長的台泥董事長張安平，以及台泥總經理程耀輝自請減薪，將從8月起至年底，每月減薪20%。

另外，營運總部副總經理、財務長、亞洲水泥環保事業總經理、亞洲充儲事業總經理、資產管理事業總經理等高階主管，也同步每月減薪20%。

台泥表示，台泥營運總部身為督導單位，深感責任重大，責無旁貸。針對火災事件直接相關人員，集團將依職務權責，對電芯事業總經理、廠長及火災發生工段的各級主管進行責任追究，處置方式包括懲處、減薪或職務撤換等，確保未來能制定並執行更高標準的制度與措施，以全面提升營運安全的保障。

張安平今天也針對三元能源科技火災在董事會提出專案報告，他說，三元火災高溫，造成廠內化成系統３套電腦主機均已燒毀，台泥跨事業體投入超過3500小時，不間斷比對公司內部監視器（CCTV）影像、員工訪談，及對製程的深入理解。

初步判定有2種可能起火原因，都將導致有瑕疵的電芯半成品進入化成區的靜置倉內，並發生熱失控起火，進而引發鄰近電芯半成品發生群體熱失控的情形，一是於生產流程中自動外觀檢查製程，因故轉成人工目視檢查時，人員可能未遵循完整的標準作業流程（SOP），造成檢查過程中發生碰撞或瑕疵未被檢出。

另一個原因可能是自動化流程中，機械設備因故發生異常，造成移轉電芯半成品位置過程中，發生碰撞而造成瑕疵未被檢出，由於火場核心區的設備仍待開挖，台泥企業團將會持續配合火調單位調查，以釐清確切原因。

台泥指出，鋰電芯製造在全球皆存在「熱失控」風險，三元能源科技自建廠以來，就以超越台灣消防法規的規格，除了法定消防設施，還建置了自設消防以及化成區獨立消防系統，全廠並已通過主管機關消防竣工驗收。

三元能源科技設有3道消防及監測系統，其中包含導入日本「片岡製作所」的整合式化成系統，此系統提供整合式火災預防解決方案，採購金額高達30億元，然而，從現場影像紀錄及員工訪談發現，火災當下廠區溫度異常時，系統所設計的五道關鍵作動程序均未啟動。

片岡工程師於火災發生前7月9日及7月10日甫到廠進行系統維護，為保障公司與股東的權益，針對與事件相關的供應商，台泥已啟動調查，如發現確有可歸責之處，亦將會採取相關究責行動。

台泥強調，將秉持謙卑務實的態度，正視問題、解決問題，這場危機將會是公司進步的動力，台泥承諾，將在所有調查釐清、安全措施到位後，以穩健與長遠的眼光，重新擘劃後續的發展藍圖，持續為台灣電芯產業貢獻心力的初衷。

台泥說，本次火災發生滿月報告完整內容，將於稍晚於台泥與Molicel網站上同步公布，提供各界查閱。

