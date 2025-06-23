荷姆茲海峽若封閉 業內人士：油輪短期租金上升

市場人士指出，荷姆茲海峽若被封閉，短期因航程延長、保險成本上升，將推動油輪租金上升。（路透）

〔記者王憶紅／台北報導〕以伊戰事，美國參戰後，伊朗放話擬封閉荷姆茲海峽，市場人士指出，荷姆茲海峽若被封閉，短期因航程延長、保險成本上升，將推動油輪租金上升。

業內人士表示，荷姆茲海峽為全球最重要的石油運輸 chokepoint，每日約有 2000萬桶原油 經由該海域運輸，佔全球石油海運量的 20%以上。根據美國能源資訊署（EIA）統計，截至2023年底：每日經過荷姆茲海峽的油輪約占全球 VLCC 航次的30%至35%，約有20–30艘油輪每日通行該海峽，而該通道對沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿聯酋與科威特 等中東主要產油國至關重要，若該海峽遭封鎖，將造成全球日運量約 2000萬桶 的中斷，對亞洲地區，特別是中國、日本、韓國與印度的能源供應鏈造成重大衝擊。

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依目前航運市場測算，VLCC平均每艘每日可運輸約200萬桶原油，若每日20艘無法通行，等同於每日約4000萬桶的運能需求 需重新安排，形成強烈的即期市場波動與替代航線壓力。

至於VLCC運價是否因以伊戰事轉強，業內人士表示，戰事引發不確定性，導致部分油輪選擇繞開荷姆茲海峽，改道非洲好望角。而根據《金融時報》指出，保險費率較此前增長60%，對應於每艘船保費由12.5萬美元上升至20萬美元。此類成本通常轉嫁至租金，造成日租上升。

業內人士指出，部分船東暫停接單或繞行高風險海域，降低有效運力。就短期而言，航程延長與保險成本同步上升，震盪推動租金快速上升；中期來說，航線重整與運力再配置，也就是船東可能分流至其他市場，契約結構重組形成新的供需平衡。若封鎖成常態，市場可能將船期延長與戰險成本內建於日租結構中，使高租金成為新常態。

據指出，目前多數業者採取調整航程與排班，承租人要求引入風險保護條款，與保險商與軍事護航單位合作強化安全保障來因應。

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