環境部撤銷中市府對中火開罰1800萬敗訴！台電擬上訴

台北高等行政法院針對環保署撤銷台中市環保局裁罰中火（圖）生煤使用量超標案，判台中市環保局勝訴。（台電提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台北高等行政法院19日針對環保署撤銷台中市環保局裁罰中火生煤使用量超標案，判台中市環保局勝訴，台中市長盧秀燕上午建議環境部「有錯沒關係，有錯認錯就好了」，並要求中火注意不要超量燃煤。對此，台電表示，本案尚未定讞，19日判決聚焦環境部先前所做撤銷處分的「程序」面向，認為應由行政院撤銷而不是環境部，並非法院認為台中市府合法，台電將於收到判決書後研議是否提起上訴。

盧秀燕上午出席旱溪水環境改善整體計畫啟用典禮受訪表示，非常謝謝行政法院一審判決，之前中火燃煤超量，台中市環保局基於守護市民健康開罰1800萬元，可是環境部很奇怪，沒有維護民眾健康，還把我們對中火的罰單撤銷，「這根本就是違法的」，所以中市府提起行政訴訟，昨天判決下來，台中市環保局勝訴、環境部輸了。

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盧秀燕表示，建議環境部有錯沒關係，有錯認錯就好了，中火以後注意不要超量燃煤，適當的發電我們是支持的，但是還是要遵守中央與地方的法律規範，不要超量燃煤、影響健康。

台電下午強調，19日判決聚焦環境部先前所做撤銷處分的「程序」面向，認為應由行政院撤銷而不是環境部，非指法院認為台中市府合法，本案尚未定讞，台中電廠二、三號機依法運轉，不影響供電穩定。

台電強調，中市府違法裁罰行為明確，對於台中市府主張原處分無效部分，法院判決「無理由」，代表中市府違法裁罰台中電廠行為明確，因台電作為實質受影響的獨立參加人，將於收到判決書後研議是否提起上訴。

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