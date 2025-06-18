燁輝未分派股利 今年挑戰匯率衝擊大於關稅

燁輝總經理張振武。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕燁輝（2023）18日舉行股東會，總經理張振武指出，面對關稅、匯率挑戰，這段時間雖然辛苦，但剛性需求存在，只要「危機解除，商機就來」，他指出，匯率升值太快，衝擊甚於關稅，而燁輝持續在利基型產品打底，維持續航力。

張振武說明，燁輝外銷比重約70%，而美國市場占比約30%，面對關稅挑戰，客戶多是觀望，但美國產能不足，還是有剛性需求存在，需要回補庫存；而燁輝降低美國市場衝擊，轉移到其他市場一定會有價格競爭，但燁輝外銷達138個國家，具有通路優勢。

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張振武進一步指出，與各國、市場等交易條件不同，包括CFR（成本加運費）、DDP（完稅後交貨），燁輝與客戶討論關稅分攤，難以取代性產品如太陽能支架、伺服器櫃支架、家電產品等25%稅率客戶可完全反應、吸收，部分則由燁輝分攤7.5%到12.5%不等稅率，要和客戶共存共榮。

他分析，過去市場往上就要慢接單，市場往下則是快接單，但現在這一波鋼市盤整，燁輝採取N+1接單策略，也就是這個月接下個月訂單，衝擊並沒有擴大， 若是滿單生產，損失可能就會很慘重。

張振武強調，各國都有關稅挑戰，但匯率升值反而對出口衝擊更大，燁輝助理副總田文中補充，匯率影響不是只有鋼鐵業，台灣出口產業都受影響，美元對全球都是相對弱勢，但這波最大不同是「升值太快了」，各界絕大部分看美元可能持續貶值，會多快、多大都難預測，對出口廠商而言，影響壓力很大，燁輝也進行匯率避險，可控美元資產進行配置調整。

張振武也強調，燁輝不只賣產品，更重要是賣服務，這幾年不斷提升附加價值，今年有兩條產線可提升鋼材表面品質，進一步讓伺服器等產品升級；另外，過去有車體進口材料本來是採用非台製的進口材料，燁輝也持續突破門檻，透過短交期的優勢與高品質等，取代進口材，向高階市場邁進。

對今年營運展望，張振武表示，主要還是受到匯率衝擊，本業本來可以中賺可能變小賺，也對上游中鋼（2002）喊話，客戶要有好的價格才有底氣，有價有量可鞏固基本市場。

燁輝去年營收739.8億元，營業淨利3.4億元，稅後虧損15.9億元，每股稅後虧損0.81元。燁輝鋼鐵本業賺錢，但受轉投資燁聯（9957）等事業拖累財務，今年度不分派股利。

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