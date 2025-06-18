晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

燁輝未分派股利 今年挑戰匯率衝擊大於關稅

2025/06/18 11:25

燁輝總經理張振武。（記者林菁樺攝）燁輝總經理張振武。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕燁輝（2023）18日舉行股東會，總經理張振武指出，面對關稅、匯率挑戰，這段時間雖然辛苦，但剛性需求存在，只要「危機解除，商機就來」，他指出，匯率升值太快，衝擊甚於關稅，而燁輝持續在利基型產品打底，維持續航力。

張振武說明，燁輝外銷比重約70%，而美國市場占比約30%，面對關稅挑戰，客戶多是觀望，但美國產能不足，還是有剛性需求存在，需要回補庫存；而燁輝降低美國市場衝擊，轉移到其他市場一定會有價格競爭，但燁輝外銷達138個國家，具有通路優勢。

張振武進一步指出，與各國、市場等交易條件不同，包括CFR（成本加運費）、DDP（完稅後交貨），燁輝與客戶討論關稅分攤，難以取代性產品如太陽能支架、伺服器櫃支架、家電產品等25%稅率客戶可完全反應、吸收，部分則由燁輝分攤7.5%到12.5%不等稅率，要和客戶共存共榮。

他分析，過去市場往上就要慢接單，市場往下則是快接單，但現在這一波鋼市盤整，燁輝採取N+1接單策略，也就是這個月接下個月訂單，衝擊並沒有擴大， 若是滿單生產，損失可能就會很慘重。

張振武強調，各國都有關稅挑戰，但匯率升值反而對出口衝擊更大，燁輝助理副總田文中補充，匯率影響不是只有鋼鐵業，台灣出口產業都受影響，美元對全球都是相對弱勢，但這波最大不同是「升值太快了」，各界絕大部分看美元可能持續貶值，會多快、多大都難預測，對出口廠商而言，影響壓力很大，燁輝也進行匯率避險，可控美元資產進行配置調整。

張振武也強調，燁輝不只賣產品，更重要是賣服務，這幾年不斷提升附加價值，今年有兩條產線可提升鋼材表面品質，進一步讓伺服器等產品升級；另外，過去有車體進口材料本來是採用非台製的進口材料，燁輝也持續突破門檻，透過短交期的優勢與高品質等，取代進口材，向高階市場邁進。

對今年營運展望，張振武表示，主要還是受到匯率衝擊，本業本來可以中賺可能變小賺，也對上游中鋼（2002）喊話，客戶要有好的價格才有底氣，有價有量可鞏固基本市場。

燁輝去年營收739.8億元，營業淨利3.4億元，稅後虧損15.9億元，每股稅後虧損0.81元。燁輝鋼鐵本業賺錢，但受轉投資燁聯（9957）等事業拖累財務，今年度不分派股利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財