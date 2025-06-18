關稅之爭首次進入最高法院！美2家玩具商狀告川普越權

兩家美國家族玩具公司17日直接向最高法院提出訴訟，挑戰川普關稅越權（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅之爭首次進入最高法院！Learning Resources和hand2mind兩家美國家族玩具公司週二（17日）直接向最高法院提出訴訟，挑戰川普關稅，指其濫用1977年《國際緊急經濟權力法》越權徵稅，敦促最高法院加速審理，並有可能在年底前做出最終裁決。

華爾街見聞報導，據了解，美國伊利諾州1家玩具公司要求最高法院盡快接受此案，而不是讓其繼續在下級法院審理。該公司稱，川普政府沒有獲得國會批准，而是根據緊急權力法非法徵收關稅。

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雖然該公司在下級法院贏得了初步勝利，但由於上訴法院正在考慮1項類似的裁決，對川普政府的關稅進行更廣泛的阻止，因此該命令被暫時擱置。上訴法院允許川普政府在定於7月底進行的辯論之前，繼續根據緊急權力法徵收關稅。

媒體報道，提出請求的Learning Resources公司和hand2mind公司表示，川普根據1977年《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）實施關稅的權限問題關乎重大經濟利益，因此法院應立即介入。

兩家公司在訴訟書中寫道，由於這些關稅對全國幾乎所有企業和消費者都造成巨大影響，總統所聲稱的無限制徵稅權引發了持續的動盪，因此對IEEPA關稅的挑戰不能等待普通的上訴程序。

對此，白宮發言人Kush Desai則表示，川普政府正依法使用憲法與國會賦予行政部門的權力，來應對緊急情況。如果最高法院決定審理這項毫無根據的法律挑戰，我們有信心最終勝訴。

此前，華盛頓的聯邦地區法官康特雷拉斯（Rudolph Contreras）在5月29日裁定川普在IEEPA下超越了其權限，儘管這一裁定僅限於提起訴訟的這兩家公司。康特雷拉斯法官認為，這種措詞並不授權總統徵稅。「管制的權力並不等同於徵稅的權力。」他寫道。

川普政府隨後提出上訴，而這兩家公司現在請求最高法院直接審查康特雷拉斯的裁定。企業希望法院在兩週後的夏季休會前決定是否受理，並於9月或10月安排庭審。

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